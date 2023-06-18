求職男發豪語「做什麼都可以」被錄取 卻發呆不做事還光速落跑

在求職時，公司都會有一定的考核程序，來確定應徵者是否能夠符合需求。但即使如此，有時還是會碰到資料或面試時看似沒問題，實際到任之後，才發現完全無法勝任工作的人。近來日本媒體，就分享了一個案例。

根據日本媒體「キャリコネニュース」報導，一位住在兵庫縣的50多歲女性分享，表示她以前在服裝設計業工作時，曾經有一位27歲男性應徵工作，並且表示自己「做什麼都可以」。公司因為相信他這番話，於是錄取了他。

就在這位男子上班第一天，公司剛好有展示會，大家忙著搬運紙箱，或是替人體模型穿上衣服等等，忙得不可開交。然而，新人男子卻只是站在一旁發呆，連稍微搬個紙箱都不願意，讓眾人相當錯愕，還有人私下抱怨「不是說了『做什麼都可以』嗎」。

直到有人去催促男子，對方才終於開始有了動作。然而就在隔天上班日，這位男子直接無故缺勤，沒有來到公司。即使老闆娘打電話聯繫，依然沒人接聽，甚至連他辦公桌上的私人物品，也都還留在公司裡。讓人不可置信，更後悔當初為什麼要錄取這樣的人。