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怪癖作祟？噁男在女同事「瓶裝茶裡撒尿」 她返家驚聞恐怖惡臭

聯合新聞網／ 綜合報導
日本一名男子在女同事的瓶裝茶裡裝入自己的尿液，隨後遭警方逮捕。示意圖／ingimage
日本一名男子在女同事的瓶裝茶裡裝入自己的尿液，隨後遭警方逮捕。示意圖／ingimage

知人知面不知心，職場同事竟成噁心變態！日本傳出一起可怕的性騷擾事件，一名男子竟趁其他人不注意時，將自己的尿液倒入女同事的飲料瓶裡，東窗事發後該男已坦承犯案，並遭到警方逮捕。

根據日本媒體《STV News》北海道放送》報導，事件發生在日本北海道的札幌市，今年3月4日，一名24歲的兼職男工人在職場內「脫序演出」。他見10幾歲的女同事將瓶裝茶放在員工休息室內，便趁著四下無人時「執行歹念」，將自己的尿液倒入瓶中，試圖魚目混珠，藉此滿足自己的慾望。

女同事返家後察覺異樣，發現瓶裝茶傳出一股難聞的怪味，懷疑瓶內被加入不明異物，她立刻將此事告知父母，隨後報警處理。經檢驗後發現，該瓶裝茶確實含有尿液成分，警方依此證據找到該名男工人，他被逮後也坦承犯案，更承認「沒錯，確實是我做的，我趁休息時間做的」。

新聞曝光後也在網路上掀起討論，日本網友痛斥該行徑，「真的超噁心」、「直接起雞皮疙瘩，不知道女員工是不是喝了那飲料」、「太過分了吧…」、「哇！如果是我發生這種事，這輩子都不敢再喝茶了吧」，也有人留言表示「性癖是自由的，但把別人牽扯進來的話就太超過了」、「疑似是單相思的樣子，因為太喜歡對方，才在她的飲料裡面加尿」。

日本 北海道 性騷擾 職場 異物

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