墮胎法太嚴格害死婦女！民眾群起抗議 波蘭推給醫院疏忽處理

波蘭又有婦女因墮胎法律太嚴格而難產死亡，讓婦團群起抗議，要求放寬限制！波蘭近日有婦女懷胎5月，因敗血症但無法墮胎而過世，引發民眾不滿，15日一起上街抗議，呼籲政府放寬法規。波蘭有全歐洲最嚴格的墮胎法規，只有被強暴或危及生命才能墮胎，比美國一些保守州還要嚴格。

5女因無法墮胎而死

根據《半島電視台》報導，波蘭支持墮胎團體14日上街抗議，呼籲政府鬆綁墮胎限制。近月來，波蘭有位33歲的女子在5月因為敗血症過世，由於她懷胎5個月無法墮胎，導致搶救不及。抗議民眾舉著「不要再殺我們」的標語，並指出，自立法後至少有5人因無法墮胎而死亡，盼政府能放寬規定，不要剝奪婦女生存權。

波蘭2021年通過墮胎法案，規定只有被強暴、近親結婚，還有危及生命等理由才可以墮胎，但至今卻有多起婦女因無法墮胎而死亡的案例出現。包括有30歲的女子因生病需墮胎但遭醫生忽視而死，目前波蘭檢方已經針對這些案件進行調查。

懷孕堪比戰爭

但面對這些案件，波蘭政府也強勢回應說，這些死亡的婦女符合墮胎資格，是醫院疏忽處理，並非法規導致這些女性無法墮胎。

但婦團提醒政府，保守法案會讓醫生更不願意接受孕婦病友，深怕觸法遭重罰下，犧牲的是孕婦的健康權，而且波蘭憲法法庭2020年也裁定，婦女不可因胎兒畸形而墮胎，且以整體條件來看，波蘭的墮胎規定是全歐洲最嚴格的，比一些美國保守州還要嚴格（心跳法案是8周內可墮胎）。

《衛報》提到，由於波蘭是天主教國家，加上執政黨較偏向保守價值，因此國內對於禁止墮胎是有強大支持力的。波蘭婦運團體代表蘭帕特說，在波蘭，懷孕根本是為生命戰鬥，因為很容易在醫院因處理不當就死掉，如果沒有準備好文件與律師，女生根本不敢懷孕。

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