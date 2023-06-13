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超噁！店長磨完腳皮做咖啡 韓國連鎖咖啡廳「道歉不退錢」

聯合新聞網／ 綜合報導
網友爆料咖啡廳店長磨完腳皮又做咖啡，讓眾人直呼「好噁心」。圖擷自Donga
網友爆料咖啡廳店長磨完腳皮又做咖啡，讓眾人直呼「好噁心」。圖擷自Donga

近期南韓一家連鎖咖啡廳引發眾怒，因為一間分店的店長被客人目擊在「磨完腳皮」後接著做咖啡，讓看見的網友全都直呼「有夠噁」。

據當地媒體Donga報導，一名網友在6月9日時於論壇po文，表示自己去連鎖咖啡廳The Venti點咖啡，一開始就看見店長在後面用手磨腳皮，讓他覺得很不衛生。沒想到更驚人的是，原po點完咖啡以後，店長直接戴著同一雙手套製作他的咖啡，讓他嚇到根本喝不下。

原po在文中表示，原本一直想說服自己不要在意，但是越想越噁心，感覺磨的腳皮會掉進咖啡裡，讓他根本就喝不下那杯咖啡。他打電話向總公司舉報，希望總公司能夠退費並且加強衛生管理，但總公司雖然說會加強衛生教育，卻表示「無法退費」，讓網友非常失望。

原po在論壇上發文以後引發網友批評店家，有網友就說「磨腳皮這種事應該要在私人空間做吧？」、「腳皮會飛吧？」、「為什麼不退費？」，也有網友認為「總公司態度好差」。

由於輿論一觸即發，總公司也趕緊發出聲明道歉，表示接下來將嚴格教育該門市的衛生管理，也會盡快處理後續流程。

南韓 咖啡廳

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