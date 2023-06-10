被蔡阿嘎批雷店…日媒投票「最愛連鎖餐飲」吉野家奪第二 支持者喊「這是王道的口味！」

網紅蔡阿嘎日前拍片批評「日本5家難吃地雷店」，點名吉野家、肯德基等店家批評，結果不只遭到網友炎上，還引來日本媒體報導，在日本也引起討論聲浪。日本媒體「FLASH」近來就緊急舉辦投票，請網友票選心目中喜歡的連鎖餐廳，看看哪一家店最受到支持。

這次投票採取問卷形式，並針對21個餐飲連鎖品牌，請關東七都縣（東京、神奈川、埼玉、千葉、茨城、栃木、群馬）的500位男女，票選出自己最喜歡的連鎖店是哪一家，回答開放可以複選。

投票結果，最終「麥當勞」以189票奪得第一。票選民眾表示「CP值高勝過一切」、「我喜歡他的薯條跟雞塊，薯條跟其他連鎖店不同，吃了會上癮」、「我喜歡豬肉滿福堡跟蘋果派」、「家裡跟公司附近都有，換電車的地方也有開」、「每次推出期間限定商品時都不自覺會去」。

至於第二名則是被蔡阿嘎點名為雷店之一的「吉野家」，總計獲得147票。投票的人認為「雖然其他家也有賣牛丼，但就覺得吉野家的比較好吃」、「雖然也很喜歡品項豐富的松屋與sukiya，但講到牛丼還是這家。這是王道的口味。」

接下來的名次，則分別是肯德基（140票）、丸龜製麵（127票）和摩斯漢堡（120票）。曾被蔡阿嘎點名的「なか卯」及「名代富士そば」，在票選中排行第14名及18名。「Denny's」則未在投票選項中。