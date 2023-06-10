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被蔡阿嘎批雷店…日媒投票「最愛連鎖餐飲」吉野家奪第二 支持者喊「這是王道的口味！」

聯合新聞網／ 綜合報導
蔡阿嘎事件後，日媒舉辦投票選出最受歡迎的連鎖餐飲店家。曾被蔡阿嘎點名難吃的吉野家高居第二。美聯社
蔡阿嘎事件後，日媒舉辦投票選出最受歡迎的連鎖餐飲店家。曾被蔡阿嘎點名難吃的吉野家高居第二。美聯社

網紅蔡阿嘎日前拍片批評「日本5家難吃地雷店」，點名吉野家、肯德基等店家批評，結果不只遭到網友炎上，還引來日本媒體報導，在日本也引起討論聲浪。日本媒體「FLASH」近來就緊急舉辦投票，請網友票選心目中喜歡的連鎖餐廳，看看哪一家店最受到支持。

這次投票採取問卷形式，並針對21個餐飲連鎖品牌，請關東七都縣（東京、神奈川、埼玉、千葉、茨城、栃木、群馬）的500位男女，票選出自己最喜歡的連鎖店是哪一家，回答開放可以複選。

投票結果，最終「麥當勞」以189票奪得第一。票選民眾表示「CP值高勝過一切」、「我喜歡他的薯條跟雞塊，薯條跟其他連鎖店不同，吃了會上癮」、「我喜歡豬肉滿福堡跟蘋果派」、「家裡跟公司附近都有，換電車的地方也有開」、「每次推出期間限定商品時都不自覺會去」。

至於第二名則是被蔡阿嘎點名為雷店之一的「吉野家」，總計獲得147票。投票的人認為「雖然其他家也有賣牛丼，但就覺得吉野家的比較好吃」、「雖然也很喜歡品項豐富的松屋與sukiya，但講到牛丼還是這家。這是王道的口味。」

接下來的名次，則分別是肯德基（140票）、丸龜製麵（127票）和摩斯漢堡（120票）。曾被蔡阿嘎點名的「なか卯」及「名代富士そば」，在票選中排行第14名及18名。「Denny's」則未在投票選項中。

日本民眾票選「喜歡的連鎖餐飲」完整投票結果如下：

1.麥當勞 189票
2.吉野家 147票
3.肯德基 140票
4.丸龜製麵 127票
5.摩斯漢堡 120票
6.Sukiya 118票
7.松屋 109票
8.壽司郎 90票
9.天丼てんや 75票
10.藏壽司 74票
11.餃子的王將 72票
12. CoCo壹番屋 63票
13. Ringer Hut 56票
14.なか卯 53票
15.日高屋 44票
16.讚岐うどんのはなまるうどん 39票
17.幸樂苑 33票
18.名代富士そば 28票
19.かっぱ壽司 24票
20.ゆで太郎 19票
21.小諸そば 12票

日本 摩斯漢堡 壽司郎 肯德基 麥當勞

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