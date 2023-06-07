怎樣都睡不好？ 專家示範週五～週日這三天如何調整睡眠習慣

衛生福利部國民健康署2019年報告指出，台灣成年人失眠率高達23.5%，2014年時台灣民眾必須服用安眠藥入睡的比例是2.55%，到了2022年比例卻高達6.67%，可見睡眠已成為不少人的壓力來源。

據《鏡報》（Mirror）報導，若是要改善睡眠品質，調整睡眠習慣，其實可以藉由週末的時間來調整。專家建議，不論是週五、週六或週日甚至是平日期間，都要盡可能安排在晚間11點上床睡覺。

週末如果貪玩熬夜，可能會打亂作息時間，讓身體沒有足夠休息。若是剛開始調整時沒有睡飽，可以在週五晚上11點入睡，睡到隔天9點到10點之間才起床，藉此補眠。不過要盡可能不要超過10點，避免造成隔天晚上睡不著的情形。

週六晚上一樣11點入睡，不過週日提早一小時起床，為週一的起床時間做準備。一份刊登在《職業行為期刊》（Vocational Behavior）的研究指出，安排時間遠離工作，會讓人更有辦法趕上工作進度，且更能好好休息。因此專家建議週末期間盡量不要做工作。

週末可以選擇散步、騎腳踏車、瑜珈等較低強度的運動，這類低強度的運動能讓白天更有活力、減輕平常累積的壓力，還能讓夜晚更容易入睡。除此之外，飲食方面也要盡量選擇營養均衡的食物，盡量多補充蔬菜及蛋白質，避免高糖、高脂的垃圾食物，多補充水份，減少咖啡因攝取。

很難入睡的人可以在睡前一小時洗熱水澡或看書放鬆，避免使用手機，才不會受到藍光刺激失眠。除此之外，睡眠空間是否整齊也很重要。房間凌亂會讓人感到焦慮、有壓力，因此趁著週末整理房間，每一到兩週更換一次床單，也是有效提升睡眠品質的好方法。