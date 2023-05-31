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起口角暴怒！馬國男駕車欲撞死親父 所幸「車子爆胎」阻止悲劇
馬來西亞一對父子疑因起口角，兒子竟然企圖開車衝撞父親洩憤，所幸車子爆胎失控，與父親擦身而過，才沒有釀成悲劇。
《8視界新聞網》據《中國報》報導，這起事件發生於28日晚上10點左右，在馬來西亞芙蓉新那旺警察局的停車場，一名警員目睹26歲嫌犯開車企圖要撞父親的經過。
據了解，這名警員當時看見嫌犯怒氣沖沖地上了一輛紫色寶騰統領（Proton Perdana）轎車，車上還有一名相信是嫌犯女友的女子。
嫌犯上車後就馬上啟動引擎，猛踩油門，衝向一名男子，而這名男子就是他的父親。
所幸轎車突然爆胎失控，原地打滑，撞向警局的升旗欄杆，現場一些人也險些被嫌犯的轎車撞到，嫌犯當場被逮捕。
警局的升旗欄杆被轎車撞毀，車子的車身也嚴重毀損。
警方正在調查嫌犯開車企圖撞死父親的動機。
文章授權轉載自「8視界新聞網」
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