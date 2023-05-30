快訊

影／台中「E奶榨汁姬」熟客講暗語摸奶？ 女到案自辯：只是觀念開放

瑪娃颱風來襲！台東縣宣布：蘭嶼、綠島明日停班停課

就是不滿李正皓！民進黨永和區主委建議黨中央「重新徵召」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

驚險！韓亞空姐阻「開門男」英勇畫面曝 離地250米踩高跟鞋肉身護門

聯合新聞網／ 綜合報導
韓亞航空日前發生男子在空中打開艙門的意外，只見一名空服員穿著高跟鞋，在離地250公尺高的艙門前以肉身阻擋。圖／翻攝自推特@day_off_daying
韓亞航空日前發生男子在空中打開艙門的意外，只見一名空服員穿著高跟鞋，在離地250公尺高的艙門前以肉身阻擋。圖／翻攝自推特@day_off_daying

韓亞航空26日一架從濟州機場飛往大邱的航班，落地前突遭到一名南韓33歲李姓男子打開艙門，導致機上當時至少6人呼吸困難。據報導，李男28日在庭上坦承所有犯行，並稱當時「想要快點下飛機」，事後更有5位學生因而嚇到不敢搭飛機。

消息傳出後，一名乘客接受採訪時抱怨，事發當下機組人員沒有採取任何行動，然而近日一張照片卻揭露截然不同的事實。綜合韓媒報導，只見該航班落地時，一名空服員穿著高跟鞋，在離地250公尺高的艙門前掛上防護攔，並以肉身阻擋。

據韓亞航空相關人士的說法指出，李男打開艙門後不斷試圖從機上逃出，幾位空服員及乘客立刻協助阻止他，隨後一名空服員馬上擋住艙門口，阻止李男的脫逃行動。對此，南韓網友們紛紛大讚「真是了不起」、「向敬業精神致敬」、「空服員到底要穿裙子到什麼時候？看起來好不方便」。

根據警方說法，李男在接受訊問時表示，他最近失業後壓力很大，會打開門是因為感到很憋悶、想快點下機。《韓聯社》指出，大邱地方法院考慮到李男犯行嚴重且可能逃亡，決定批准將他逮捕收押。

空服員 航班 南韓

相關新聞

日本星巴克「隱藏菜單」曝光 老饕喝了大推：超乎預期的美味

許多人習慣以咖啡迎接早晨，一天若沒來上一杯，就會覺得哪裡怪怪的。日本一名網友因多次到連鎖咖啡店星巴克消費，便在推特上分享「隱藏菜單」，更稱該飲品有著「超乎預期的美味...

驚險！韓亞空姐阻「開門男」英勇畫面曝 離地250米踩高跟鞋肉身護門

韓亞航空26日一架從濟州機場飛往大邱的航班，落地前突遭到一名南韓33歲李姓男子打開艙門，導致機上當時至少6人呼吸困難。據報導，李男28日在庭上坦承所有犯行...

研究：腿部肌力強 心臟病發後心衰竭風險較低

根據5月在布拉格舉辦歐洲心臟學會「心臟衰竭2023」會議上發表的最新論文，腿部肌力強，心臟病發後形成心臟衰竭的風險較低，...

美國速食店女經理受困冷凍室 用力敲門「雙手染血」慘被凍死

美國路易斯安那州一家連鎖速食店的女經理被困冷凍室裡，她死前曾掙扎求助，雙手用力擊打冷凍室的門，直到流滿鮮血，最後被同樣在速食店工作的兒子發現，卻已凍死在冷凍室內...

兩根煙蒂助破30年懸案！美國男性侵殺害少女 被判坐牢近46年

美國西雅圖一名少女在校園內被性侵殺害，案件將近30年未破，最後因為兩根煙而水落石出，而兇手如今終於被判坐牢近46年...

日本嵐山小火車故障卡隧道 300名乘客走鐵軌疏散

日本京都知名觀光列車「嵯峨野遊覽小火車」（台灣也稱嵐山小火車）今天因不明原因故障臨停隧道內，車上約300名乘客走鐵軌疏散...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦