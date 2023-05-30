驚險！韓亞空姐阻「開門男」英勇畫面曝 離地250米踩高跟鞋肉身護門

韓亞航空26日一架從濟州機場飛往大邱的航班，落地前突遭到一名南韓33歲李姓男子打開艙門，導致機上當時至少6人呼吸困難。據報導，李男28日在庭上坦承所有犯行，並稱當時「想要快點下飛機」，事後更有5位學生因而嚇到不敢搭飛機。

消息傳出後，一名乘客接受採訪時抱怨，事發當下機組人員沒有採取任何行動，然而近日一張照片卻揭露截然不同的事實。綜合韓媒報導，只見該航班落地時，一名空服員穿著高跟鞋，在離地250公尺高的艙門前掛上防護攔，並以肉身阻擋。

據韓亞航空相關人士的說法指出，李男打開艙門後不斷試圖從機上逃出，幾位空服員及乘客立刻協助阻止他，隨後一名空服員馬上擋住艙門口，阻止李男的脫逃行動。對此，南韓網友們紛紛大讚「真是了不起」、「向敬業精神致敬」、「空服員到底要穿裙子到什麼時候？看起來好不方便」。

지난 26일 출입문이 열린 채 대구공항에 착륙한 아시아나 항공기에서 한 승무원이 몸으로 출입문을 막고 있는 사진이 공개됐습니다.https://t.co/YTy2jCn1Jm pic.twitter.com/aGR6afr8RY — 연합뉴스 (@yonhaptweet) May 30, 2023

根據警方說法，李男在接受訊問時表示，他最近失業後壓力很大，會打開門是因為感到很憋悶、想快點下機。《韓聯社》指出，大邱地方法院考慮到李男犯行嚴重且可能逃亡，決定批准將他逮捕收押。