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印尼貧窮學生為求學奔波 兩年來「每天步行16公里」上下學

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印尼青少年為了求學，兩年來每天往返學校的路程長達16公里。圖／截自TikTok影片
印尼青少年為了求學，兩年來每天往返學校的路程長達16公里。圖／截自TikTok影片

印尼一名出生自貧困家庭的青少年為了求學，兩年來每天往返學校，路程長達16公里，影片在網路上引發熱議。

《8視界新聞網》根據TikTok用戶@_terdalam的影片，他在5月17日首次分享了與青少年維基（Viky）的相遇。

日走16公里路程 印尼少年險些暈倒

影片中，一名身穿校服的男孩正坐在路邊。

在與周圍的旁觀者簡單交談後，@_terdalam發現這名青少年跌倒了。

這名16歲少年說，他放學後走路回家時開始感到頭暈。

他隨後透露，他住在印尼芝布達省的南丹格朗市，過去兩年每天步行到八公里外的學校上課，放學後再步行回家。

當地市長聽完故事後贈送腳踏車和獎學金

維基的故事隨後在網上瘋傳，目前共有至少1240萬人觀看該短片。

他的故事最終傳到了市長皮拉爾·薩加·伊奇山（Pilar Saga Ichsan）的耳中。他知道了這名青少年的困境後，伸出了援手，送給他一輛電動腳踏車和獎學金，好讓他繼續求學。

在市長的影片中，他形容維基是一個出色的孩子，並表揚他的韌性。

他希望青年會繼續努力，直到完成學業。

文章授權轉載自「8視界新聞網」

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