BBC百大童書出爐 《野獸國》拔頭籌

BBC百大童書出爐，經典童話《野獸國》帶兒童領略恐懼、勇氣與母愛，獲選最偉大的童書！外媒指出，目前美國掀起禁書風潮，一旦書籍涉及種族、性向等特定議題，就會被學校圖書館下架。該狀況也向社會提出「什麼書籍適合學童閱讀？」的問題，所以才有此次百大童書的票選活動。

《野獸國》拔頭籌

《BBC》召集橫跨56個國家、共177位專家票選出21世紀百大童書，第一名為美國作家桑達克的《野獸國》，在全球販售超過1900萬本，更被改編為動畫動片，於2009年時影響力不減，再被改編翻拍為真人電影《野獸冒險樂園》。

針對榜首《野獸國》，評論家指出，桑達克用充滿力道、獨特的筆觸描繪了主角麥克斯不斷遇上「怪獸」的旅程，用巧妙的文字與畫面講述許多主題，包括童年的憤怒情緒、權力對兒童的吸引力與浩瀚的母愛。

許多上榜的童書也都家喻戶曉，包括經典童話《愛麗絲夢遊仙境》、《小王子》、《小熊維尼》與《夏綠蒂的網》等書籍都擠進前十名的位置。其中也有不少作品不僅受到小朋友喜愛，更被翻拍成電影，成為大人爆米花的良伴，如托爾金的《哈比人》、路易斯的《獅子．女巫．魔衣櫥》等。

禁書風潮席捲童書

童書是專門寫給小朋友閱讀的書籍，能從小就培養民眾閱讀的習慣，但其中蘊藏的道理可說是老少咸宜。但作家博伊斯曾感嘆說，現代社會仍缺乏對童書的討論，甚至認為「童書就只是給小朋友的書籍」，不需要更多的討論。

此外，更值得擔憂的是，目前美國掀起禁止特定書籍的風潮，一旦書籍涉及到種族、LGBTQ+等議題，就會被學校圖書館下架。此狀況也向社會拋出了一個問題：「什麼是適合學生的讀物？」

《衛報》報導，作家朱迪·布魯姆 (Judy Blume)指出，她的小說已經被許多學校圖書館撤下架，禁書風潮重新興起意味著「美國開始對一切都不寬容，包括性取向、性別與種族等議題」。她強調，「儘管禁止學生閱讀特定書籍，但許多狀況依然在社會真實存在，學生需要閱讀、需要質疑的能力。」

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