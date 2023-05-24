恐怖！阿嬤被砍死棄屍水泥井 26歲金孫竟為「這原因」殺人

泰國發生恐怖命案，一名72歲女子被發現遭棄屍水泥井，頭部、耳、頸、背部等多處都有被鈍器所傷的傷勢。警方調查後估計，女子先被人用刀砍傷，再丟入後院水泥井棄屍，而兇手竟然是死者26歲孫兒，並揭開更多心寒內情。

綜合外媒報道，泰國警方周一（5月22日）早上8時許接報，一棟民宅後院水泥井發現72歲女屋主屍體，當時死者穿着藍色布裙，身上蓋了2層毛毯。

警方到場調查，在廚房發現一把帶血利刀，而死者頭部、左耳、頸、肩膀和背部共有6處鈍器損傷，懷疑死者先被人用刀砍傷，再丟入後院水泥井棄屍。

警方循線索鎖定兇手是死者26歲孫兒，而孫兒承認犯案，稱自己案發前因吸毒產生幻覺，才用刀殺了祖母。孫兒將面臨過失殺人及非法吸毒控罪。

不過據報，親友指出案發前死者曾大罵孫兒，估計孫兒因此動殺機，亦有親友認為，事件起因與金錢有關。

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文章授權轉載自《香港01》