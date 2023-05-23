38歲最佳年度教師涉與16歲男生性交 警：恐有其他受害者

美國加州1名38歲女教師，於2017曾被選為年度最佳教師，可是她卻被揭發與1名16歲男生性交，早前被警方以涉嫌與未成年人士發生性行為罪名拘捕。經警方調查後，發現可能還有其他學生受害，呼籲知情人士挺身而出指證罪行。

綜合外媒報導，涉案的38歲女高中教師翠西（Tracy Vanderhulst）是美國加州尤卡帕高中（Yucaipa High School）的教師，任教數學科，被認定是好老師，而根據尤卡帕高中的facebook顯示，翠西在任職短短4年後，即2017年被該校選為年度最佳教師。

可是，翠西早前被揭發涉與1名16歲未成年的男學生性交，有違法律兼道德。警方接手調查後，懷疑可能尚有其他受害學生，須繼續與學校合作釐清事件，並呼籲知情人士致電警方協助調查，但警方未有披露資料該男生現時是否仍在尤卡帕高中就讀。

翠西被警方以與未成年人士發生性行為罪名拘捕，現被關押在聖貝納迪諾郡的拘留所，法官准她以3萬美元（約92萬元台幣）保釋外出。

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文章授權轉載自《香港01》