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38歲最佳年度教師涉與16歲男生性交 警：恐有其他受害者

香港01／ 記者喬納森／報導
曾獲選最佳年度教師的38歲女高中教師翠西，涉與16歲男生性交被捕。(Google Maps)
曾獲選最佳年度教師的38歲女高中教師翠西，涉與16歲男生性交被捕。(Google Maps)

美國加州1名38歲女教師，於2017曾被選為年度最佳教師，可是她卻被揭發與1名16歲男生性交，早前被警方以涉嫌與未成年人士發生性行為罪名拘捕。經警方調查後，發現可能還有其他學生受害，呼籲知情人士挺身而出指證罪行。

綜合外媒報導，涉案的38歲女高中教師翠西（Tracy Vanderhulst）是美國加州尤卡帕高中（Yucaipa High School）的教師，任教數學科，被認定是好老師，而根據尤卡帕高中的facebook顯示，翠西在任職短短4年後，即2017年被該校選為年度最佳教師。

可是，翠西早前被揭發涉與1名16歲未成年的男學生性交，有違法律兼道德。警方接手調查後，懷疑可能尚有其他受害學生，須繼續與學校合作釐清事件，並呼籲知情人士致電警方協助調查，但警方未有披露資料該男生現時是否仍在尤卡帕高中就讀。

翠西被警方以與未成年人士發生性行為罪名拘捕，現被關押在聖貝納迪諾郡的拘留所，法官准她以3萬美元（約92萬元台幣）保釋外出。

延伸閱讀：

離譜虐兒！教師集體欺凌　迫7歲童吞嘔吐物仲咁做　2助教袖手旁觀

女教師叫車沒錢「肉體抵車資」　備註加這要求更狂　司機呻沒搶到

文章授權轉載自《香港01》

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