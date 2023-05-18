診間內慾望爆發？看牙慘被醫生「這一根」貼臉 她掀開毛巾看傻眼

口腔健康相當重要，許多民眾會定期到牙醫診所做檢查，以維護牙齒的健康。然而，日本一名女子到牙科看診時卻慘遭性騷擾，牙醫疑似因為「控制不住自己的感情」，竟在診療期間將生殖器放到女子臉上，還將毛巾放到她眼睛上，試圖蒙混過關。女子發現異狀後隨即報警，警方已將這名變態牙醫逮捕。

根據日媒《產經新聞》報導，事件發生在本月16日位於東京的一間牙醫診所內，當時50多歲的女病患到牙醫診所就診，不料75歲的牙科院長柳時悟竟在治療過程中起了色心，在診間內對女子「伸出狼爪」。柳時悟見女子躺在診療椅上，且眼睛上被蓋了一條毛巾，遂趁機犯案，他脫下褲子後先是將身體湊近，再把生殖器放到女子的臉上，藉此放縱自己無處安置的慾望。

由於當時診間僅有醫生及病患兩人，女子發現自己的臉頰有種不協調的感覺，立刻反應過來將臉上的毛巾拿下，這才看到驚悚的一幕，隨即打電話報警。柳時悟被警察逮捕後坦承了罪刑，他還供稱「因為對她（女病患）抱有好感，無法控制住感情」，才會做出如此脫序的行徑。

可怕的看診經驗也讓日本網友們相當震驚，「太可怕了吧！」、「這什麼治療方式」、「應該立刻吊銷他的醫生執照」、「醫生根本是AV看太多」、「他（醫生）已經75歲了，能做這種事在某種意義上也是很厲害，我不是在誇獎他」，部分網友則懷疑診所的人員配置，「診間內竟然沒有牙助或其他人嗎？」、「他們沒有牙科助理？」