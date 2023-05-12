「她的屁股大、胸部也很大」 馬國男醉後評論別人女友慘死刀下

禍從口出！馬來西亞馬六甲一名男子因醉後出言不遜，大庭廣眾對一名身邊有男友和保鏢陪同的女子評頭論足，還說「她的胸部很大」，惹怒女方一夥。保鏢等人跟他打起來，之後更將他刺死。當地警方目前已逮捕了九名嫌犯。

《8視界新聞網》根據《中國報》報導，這起命案發生於9日凌晨，地點在馬來西亞的馬六甲。死者是一名35歲的印度裔男子，據悉他當時已經喝醉，跟另外四名友人在凌晨2點多從娛樂場所出來後，到事發地點吃宵夜。

在凌晨4點15分左右，涉案的女子、華商男友和保鏢也到了現場用餐。警方11日表示，當時死者和友人吃完東西後準備離開，經過女子身邊時，用坦米爾語跟友人說「這女子的臀部大，胸部也很大」，結果對方的保鏢聽見了，上前訓斥。

保鏢之後跟死者爆發肢體衝突，女子的華商男友和死者的友人之後也加入「戰局」，混亂中保鏢從褲子的口袋取出刀子，刺向死者身體，導致他當場倒地。

死者被友人送往醫院搶救後，於凌晨4點45分宣告不治。據了解，死者生前是一名經理。

警方事後扣留了八男一女，包括商人和女友，以涉嫌謀殺進行調查，落網者也包括了兩名19歲大學生。

有傳言指涉案的華商是有背景人物，不過警方表示，男子並非所如傳聞般擁有特殊的頭銜。

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文章授權轉載自「8視界新聞網」