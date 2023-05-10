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接生過程太用力？巴西醫當場「扭斷」寶寶頭 爸爸全程目睹超崩潰

聯合新聞網／ 綜合報導
醫生疑似在接生時用力過猛，當場把寶寶的頭「扭斷」。示意圖，非當事人。圖／ingimage
醫生疑似在接生時用力過猛，當場把寶寶的頭「扭斷」。示意圖，非當事人。圖／ingimage

巴西一名醫生在接生時疑似用力過猛，不慎將寶寶的頭「扭斷」，而寶寶的爸爸就在一旁驚恐地看著整個過程。

據《紐約郵報》（New York Post）報導，這起事件發生的地點位於巴西美景市的UFMG醫院（Hospital das Clinicas da UFMG）。據報，33歲的拉妮莉（Ranielly Coelho Santos）已經育有9歲的女兒，她在4月28日住院準備生產。

5月1日當天，拉妮莉進行引產手術，她的丈夫維克（Victor da Silva）也陪在妻子身旁。維克表示，醫生當時用力壓太太的肚子，並且想將寶寶拉出來，前一秒他還看到寶寶在眨眼癟嘴，但醫生卻硬生生把寶寶的頭給扯斷了。

事件發生後醫院社工告訴拉妮莉和維克，院方可以負擔寶寶的喪葬費用，但是夫妻倆必須要簽署權利拋棄切結書，同意「醫院已經進行驗屍，不會再將驗屍結果轉交給法醫研究所」。

院方稱女嬰本來就患有多重缺陷，認為女嬰天生肺部嚴重畸形，因此本來就無法存活，但夫妻倆認為院方只是想推卸責任，無法接受院方作法。目前他們已經拒絕簽署切結書並將遺體交由法醫研究所勘驗，希望能夠還寶寶和家人一個公道。

巴西 手術 爸爸 接生

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