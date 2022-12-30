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乘客要求千奇百怪 空姐曝「頭號奧客」就是這些人

聯合新聞網／ 綜合報導
空服員表示要求寶寶不要哭的乘客常讓他們覺得很困擾。圖擷自TikTok
空服員表示要求寶寶不要哭的乘客常讓他們覺得很困擾。圖擷自TikTok

乘客搭乘飛機時總有各種形形色色的要求。澳洲一名空服員日前在TikTok上分享自己最受不了的乘客行為，引發不少迴響。

據《每日郵報》（Daily Mail）報導，今年21歲的布蘭蒂（Bronte Searsonn）從20歲開始便擔任空服員，她常在TikTok上拍影片分享自己的生活。近期她在一部影片中提到，擔任空服員後她發現幾種最討厭的乘客。第一種就是不願意拿出登機證的乘客，他們通常都會說「自己知道目的地」，所以拒絕受檢。

除此之外，有的乘客會點一些很麻煩的餐點，布蘭蒂在影片中搞笑地扮演乘客說「我可以點一份火腿起司吐司但不要火腿也不要起司嗎？」，有的乘客還會抱怨飛行時間太長，跟她說「飛的速度有點慢啊！」

不過有這類困擾的空服員不只布蘭蒂一人，美國一名空服員凱特（Kat Kamalani）也在TikTok影片上分享自己討厭的乘客。她在影片中提到，最討厭的就是抱怨嬰兒很吵的乘客

凱特說，自己是兩個孩子的媽，知道孩子在飛行時哭最希望孩子安靜的就是爸媽，乘客抱怨嬰兒太吵不只讓父母很困擾，也讓空服員很困擾。她在影片中表示，如果乘客覺得太吵，可以自備降噪耳機，或直接詢問爸媽能不能幫忙。

一名網友回應說，自己曾帶孩子飛行時遇到孩子不停哭泣，當時一名空服員跟她說：「就讓孩子哭吧，反正妳以後不會再見到這些人了」，這句話讓她如釋重負。另一名網友則說，自己遇到機上有孩子哭時，乾脆去陪孩子玩，後來寶寶不哭了，寶寶很開心，媽媽也才能好好休息。

空服員 TikTok 登機證

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