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男開直升機環英8天 帶媽媽骨灰飛上高空「用旅行告別」

聯合新聞網／ 綜合報導
安德魯考上飛行執照後，帶著媽媽的骨灰繞行英國。示意圖，圖片來源／ingimage
安德魯考上飛行執照後，帶著媽媽的骨灰繞行英國。示意圖，圖片來源／ingimage

英國一名男子為了留下和媽媽共處的最後回憶，決定帶著媽媽的骨灰升空，帶媽媽走訪英國各地。

據《鏡報》（Mirror）報導，73歲的男子安德魯（Andrew Greenhalgh）是因為受到孫子的啟發，才愛上直升機。去年疫情解封後，安德魯開始接受飛行訓練，並在今年8月順利拿到飛行執照。

安德魯的媽媽在2019年11月去世，享耆壽95歲。拿到執照後，安德魯便決定要帶媽媽遨遊英國。他將媽媽的骨灰裝在花生醬的罐子裡，帶著媽媽展開一趟為期8天的環英之旅。他從家鄉艾塞克斯郡（Essex）出發，沿途行經設得蘭群島（Shetland）、北愛爾蘭（Northern Ireland）和威爾斯（Wales）等地，而且還將一部分的骨灰灑落在各地。這趟旅程超過3000英里（約4828公里），為安德魯留下美好回憶。

安德魯受訪時表示，媽媽生前去過很多地方，他認為媽媽應該會喜歡這個主意，因此才想到帶著媽媽的骨灰去旅行。安德魯的弟弟罹患癌症，無法治癒，因此向哥哥提出希望自己過世後也能夠像媽媽一樣環遊各地。不過弟弟說他喜歡吃蜂蜜，所以希望到時候哥哥用蜂蜜罐來裝他的骨灰。

除了載媽媽的骨灰繞行英國，安德魯也會載孫子出門。他表示，自己也常常飛越泰晤士河和希思羅機場，欣賞當地美景。

英國 親子 直升機

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