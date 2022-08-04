受夠了！這家郵局列標語：沒禮貌奧客要加收服務費

在郵局或銀行等地辦理業務，通常會需要耐心等候。英國一處郵局或許是太常面對不耐煩的顧客，貼出標語要加受「忍耐服務費」。

據《鏡報》（Mirror）報導，日前英國威爾斯有網友在論壇Reddit上分享照片，並說：「我這邊的郵局已經受夠了各種鳥事」。照片中郵局櫃台上方貼著警示標語，標語中寫道：「如果你愛抱怨、很易怒，或單純就是很沒禮貌的話，我們將加收10英鎊（約365元台幣）忍受你的服務費。」這名網友說，原本很想看看那天會不會有人特別白目觸發這個條款，不過當天沒有發生，他自己辦理業務也不到兩分鐘就完成了。

這則發文當然引來不少討論，網友想法十分兩極。有網友認為，用這種方式來面對要服務客戶的壓力，其實還挺幽默的。但也有網友認為，為什麼要因為心情不好被處罰。

一名網友就留言說「如果我媽過世，我臉看起來不高興，去寄包裹就要被加收10英鎊嗎？這什麼笨規定。」另一名網友則擔心，自己會因為表現焦慮，在沒有意識到的情況下擺臭臉而被罰錢。

一名之前曾在郵局工作過的員工受訪時表示，他認為設立這種標語是有必要的。他分享自己之前工作時，就常有客戶打電話到郵局詢問業務，不過過程卻十分粗魯失禮，因此之前郵局就曾推出標語寫著「我們知道你的談話很重要，因此我們不會打斷您說話。」這名員工提到，後來只要客戶在櫃台前發脾氣，他們就會指指標語，不做回應。