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求婚變悲劇！她「我願意...」說一半被打斷 迪士尼員工鬧場搶戒指

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浪漫求婚變悲劇！她「我願意...」說一半被打斷 迪士尼員工鬧場搶戒指

聯合新聞網／ 綜合報導
一名男子在巴黎迪士尼園區內求婚，卻遭員工中途阻止。 示意圖／ingimage
一名男子在巴黎迪士尼園區內求婚，卻遭員工中途阻止。 示意圖／ingimage

許多女孩心中都有在迪士尼來場浪漫求婚的夢想，但日前在巴黎迪士尼卻發生一場尷尬事件！在巴黎迪士尼園區內，一名男子單膝跪地向女友求婚，當他拿出婚戒、深情望相女友時，後方卻突然闖出一名工作人員，員工打斷求婚現場並一把搶走戒指，浪漫氣氛瞬間冷場，引起台下圍觀遊客噓聲一片。

根據《福斯新聞頻道》報導，日前有一對情侶在巴黎迪士尼樂園之中的睡美人城堡（Sleeping Beauty Castle）前方求婚，卻被一位工作人員中途打斷，甜蜜氣氛瞬間消逝，圍觀遊客也替他們感到氣憤，當場噓聲不斷。

從影片中可見，一名男子在舞台上單膝跪地，從口袋中掏出戒指，深情地向女友求婚，引來現場遊客圍觀尖叫，卻有一位迪士尼工作人員突然出現，一把搶過求婚戒指，被搶過婚戒的男子一臉不滿地抱怨「她答應了耶！」而工作人員則指示兩人到舞台下，回應道「是的，太好了，但如果過來這邊會更好」。

一名男子在巴黎迪士尼園區內求婚，卻遭員工中途阻止。 圖擷自Reddit
一名男子在巴黎迪士尼園區內求婚，卻遭員工中途阻止。 圖擷自Reddit

這段影片在網路論壇Reddit瘋傳，原PO透露他的好朋友在計畫求婚前就向迪士尼提出申請，卻在最後硬生生被工作人員阻止，影片引起國外網友議論。

一名迪士尼發言人向《新聞周刊》透露，「我們對當天處理事情的方式感到遺憾，我們已向這對情侶致歉，並願意去彌補一切錯誤」。

迪士尼童話故事帶給許多女孩夢幻的想像，因此許多男女都夢想在迪士尼互許終生；根據迪士尼官網，也可以發現迪士尼歡迎遊客在園區內求婚，如今卻發生工作人員打斷重要時刻的尷尬事件，令網友們相當意外。

Reddit 迪士尼 情侶

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