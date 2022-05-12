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到奈良賞鹿千萬別摸！ 網友曝慘痛經驗：手腫起來又痛又癢

聯合新聞網 / 綜合報導
奈良鹿身上都寄生著「蜱蟲」，如不慎觸摸被咬，可能會產生疾病。圖擷取自twitter
奈良鹿身上都寄生著「蜱蟲」，如不慎觸摸被咬，可能會產生疾病。圖擷取自twitter

奈良日本知名的觀光勝地，能看到不怕生的大批鹿群是當地的特色之一，許多遊客都會趁機和鹿一起拍照、餵食等等。不過最近有日本網友，提醒在和這些鹿群接觸時，有一件需要注意的地方。

根據日本媒體「Jタウンネット」報導，一位喜歡在奈良觀察、拍照鹿群的網友「kamepokorin」分享，表示在奈良公園境內，其實生長著會吸食人體血液的「蜱蟲」。而在每一隻奈良鹿的身上，都寄生了這種蜱蟲，特別是耳朵和鹿茸部分最容易出現。

Kamepokorin提醒大家，除了平時不要摸鹿之外，如果一不小心接觸到了，一定要多注意身體狀況。若發現已經被蜱蟲咬過，最好前往皮膚科檢查一下，否則有可能進一步染上重症。周邊的居民也都知道寄生蟲的危險性，一直以來都在保持距離的狀況下欣賞鹿群。

網友們紛紛表示「看來不注意不行呢」、「以前被蜱蟲咬到發燒過」、「在地人絕對不會去摸鹿」、「不過到處都有會去摸野生動物的人」、「所以我去之前都會噴防蟲噴霧」、「14年前校外教學就不小心摸過一下鹿角，就因為被蜱蟲咬到，手整個腫起來，像燒起來一樣又痛又癢，只能跟老師一起去醫院治療」。

奈良 日本 寄生蟲

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