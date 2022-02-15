影／奈良這棟羅馬風建築曾是少年監獄 未來將轉型飯店開放

目前在日本47個都道府縣中，唯有奈良縣境內並未設置任何監獄、刑務所一類的設施。過去奈良雖然曾設有「奈良少年刑務所」，但該處已經在2017年正式停用。由於該建築採用羅馬風格設計，看上去頗為美觀，因此未來也有轉型成為觀光旅館的計畫。

根據日本媒體「まいどなニュース」報導，2017年關閉的前奈良少年刑務所，也在這一年被國家指定為重要文化財。雖然不再關押少年罪犯，但偶爾會開放團體參觀，並由曾經在這裡工作的獄警擔任導遊，解說建築內的一切。

這棟啟用自1908年的建築，有著羅馬式異國風格，若是不事先說明，看上去還以為是某個主題樂園的設施，而不是關押犯人的監獄。建築內則保存了一些樣式較舊，但仍可以使用的門鎖等內裝。現在不只有旅行社專門開放該監獄的參觀形成，未來也確定將仿造歐美前例，將這座古牢改建成為特色飯店。

內裝門鎖的樣式雖舊，但依然牢固。圖擷取自 まいどなニュース

網友們也紛紛表示「保存狀況真好，難以想像這居然已經是明治時期的建築了」、「60年代幫派電影很常拍到這裡的正門」、「這麼浪漫的空間，居然是關押青少年的」。不過也有人認為「寧願看它維持現在這個樣子，堅決反對改建成為旅館」。