快訊

台積電運安超前部署、百家供應商貨車響應 政府修法該出魄力

東港安泰醫院錯打AZ！屏東衛生局指3點未落實 裁罰15萬

「灑鹽哥」豪華牛排館徵廚師 時薪相當於餐廳馬鈴薯泥價格

聯合新聞網 / 綜合報導
「灑鹽哥」豪華牛排館徵廚師。圖／取自instagram
「灑鹽哥」豪華牛排館徵廚師。圖／取自instagram

在全球擁有17間連鎖豪華牛排館的38歲「撒鹽哥」，近期徵募倫敦新開餐廳的廚師，提供12到13.5英鎊（約合新台幣455到512元）的時薪，小費另計。這份時薪相當於餐廳馬鈴薯泥12英鎊售價。

求才廣告寫著：「資深廚師加入倫敦新餐廳Nusr‧Et的絕佳機會來了！您將在全球負盛名的牛排館使用最好的食材。您將是團隊要角，並成為主廚得力左右手。我們將提供極具競爭力薪水，為您打開躍升國際舞台的契機。」

新餐廳Nusret近期公開舉辦為期3天的招募日，但英國日報《星期日標準報》（Evening Standard）前往餐廳報導時，竟不見應試者。

該記者寫道：「我很驚訝沒有排隊人潮，也沒看到拿著履歷前來應試的人。」記者疑惑是否記錯日子。還詢問警衛，對方回答這3天有幾個人出現了，「大概超過20人。」記者表示警衛提高說話的語氣，感覺有點像在「誇大其詞」。

倫敦 薪水 競爭力 英國 履歷 廣告

延伸閱讀

他上「撒鹽哥」牛排館被收141萬元喊太貴 網友反批：炫帳單真沒品

影／餐廳的奇怪鐵桶寫著「請不要打開」 他好奇中招大罵可惡

尾牙前夕老闆娘提議「這樣辦」 她傻眼：沒人比我們更奇葩！

客人點外送付錢拿出「全聯禮券」 外送員傻愣：你認真？

相關新聞

木偶的人性實驗：機關女孩「難民艾瑪爾」8千公里奇遇記

「3.5公尺的機關小女孩，喚起你內心的恐懼與良心...」為了喚醒國際對難民議題的關注，藝術團體打造一個名為小艾瑪爾（Little Amal）的巨型人偶，今年7月由敘利亞和土耳其的邊境出發，展開一場橫跨8個歐洲國家、65座城市、全程約8,000公里的徒步之旅，並且在11月3日抵達終點英國曼徹斯特。小艾瑪爾所到之處廣受熱烈歡迎，不過在近來防堵難民與社會排外的氛圍之下，這一場難民木偶之旅，也挑戰了社會對於難民議題的深沉觀感與人性。藝術的力量能帶來多少反省？公眾又如何看待這個「似乎有點嚇人」的木偶小艾瑪爾？

「灑鹽哥」豪華牛排館徵廚師 時薪相當於餐廳馬鈴薯泥價格

在全球擁有17間連鎖豪華牛排館的38歲「撒鹽哥」，近期徵募倫敦新開餐廳的廚師，時薪相當於餐廳馬鈴薯泥的售價。

福原愛找到新工作了 任青森大學客座副教授

日本青森朝日台4日報導，前桌球選手福原愛獲青森大學聘為客座副教授，校方表示，每年將為她舉辦數次國際交流活動。

主播用繩拖小孩網上意見兩極 反對派：當女兒是狗！當事人一句KO

剛學會走路的孩子喜歡到處亂跑，稍不留神可能會走失，甚至衝出馬路，釀成意外。為了防止悲劇發生，日本有位現職電視台女主播的媽媽，讓1歲半女兒戴上「防走失牽繩」，並於社交網站分享。由於這用品與寵物散步用的狗帶很相似，女事主立即被網友批評和責罵，不過她也不甘示弱，隨即上電視反擊酸民，最後一句霸氣回應讓反對者啞口無言！

日本年度流行語候選名單公布 疫情韓劇都有

日本今年度「新語•流行語大賞」4日公布候選名單，涵蓋30個今年曾在日本掀起熱烈討論的詞語，紅遍全球的南韓影集「イカゲーム...

女童露營離奇失蹤半月 澳警大海撈針卻平安尋獲如何辦到的？

澳洲4歲女童克莉歐．史密斯（Cleo Smith）日前與家人外出露營時離奇失蹤，經警方與民間大規模搜索18天後，終於在一間上鎖的房屋內將她平安尋獲，令澳洲舉國鬆一口氣。犯罪學家更直言，一名孩子被綁架這麼長時間後還活著，情況相當罕見。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。