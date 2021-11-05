「灑鹽哥」豪華牛排館徵廚師 時薪相當於餐廳馬鈴薯泥價格

在全球擁有17間連鎖豪華牛排館的38歲「撒鹽哥」，近期徵募倫敦新開餐廳的廚師，提供12到13.5英鎊（約合新台幣455到512元）的時薪，小費另計。這份時薪相當於餐廳馬鈴薯泥12英鎊售價。

求才廣告寫著：「資深廚師加入倫敦新餐廳Nusr‧Et的絕佳機會來了！您將在全球負盛名的牛排館使用最好的食材。您將是團隊要角，並成為主廚得力左右手。我們將提供極具競爭力的薪水，為您打開躍升國際舞台的契機。」

新餐廳Nusret近期公開舉辦為期3天的招募日，但英國日報《星期日標準報》（Evening Standard）前往餐廳報導時，竟不見應試者。

該記者寫道：「我很驚訝沒有排隊人潮，也沒看到拿著履歷前來應試的人。」記者疑惑是否記錯日子。還詢問警衛，對方回答這3天有幾個人出現了，「大概超過20人。」記者表示警衛提高說話的語氣，感覺有點像在「誇大其詞」。