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他上「撒鹽哥」牛排館被收141萬元喊太貴 網友反批：炫帳單真沒品

聯合新聞網 / 綜合報導
一餐消費金額高達37000英鎊（約合新台幣141萬元）。圖／取自dailymail
一餐消費金額高達37000英鎊（約合新台幣141萬元）。圖／取自dailymail

英國一名饕客8日到土耳其當紅廚師「撒鹽哥」開的牛排館Nusr-Et Steak House倫敦分店用餐，一餐下來消費金額竟高達37000英鎊（約合新台幣141萬元），光是服務費就有4829英鎊（約合新台幣18萬元）。如此天價讓網友驚呼：「根本是搶劫！」

帳單上最便宜的品項是氣泡水和飲料，最便宜的餐點則是馬鈴薯泥和炒蘑菇，各是12英鎊（約合新台幣460元）。一名網友稱餐廳收費不合理，表示：「就算在專業認證的米其林星級餐廳，收費也不會這麼離譜！」

但許多網友則批評饕客行為，紛紛指出：「他想以這種帳單求關注」、「PO出這種帳單感覺像在說：『老子超有錢，但也很蠢且品味很差』」、「這些人點了很高檔的酒帳單才會這麼驚人，沒什麼好大驚小怪。」

這家餐廳目前在Google上獲得4.8顆星評價，在臉書則有4.7顆星，一位客人寫道：「是的，價格並不便宜，但服務、氣氛和食物和飲料品質極佳，一分錢一分貨。」負面評價則提到「餐點太貴、對兒童不友善」。

現年38歲的「撒鹽哥」在全球擁有17間連鎖餐廳，許多名人包括貝克漢、李奧納多·狄卡皮歐也是座上賓。他新開的倫敦分店招牌菜包括1450英鎊（約合新台幣56000元）的黃金戰斧大牛排和1350英鎊（約合新台幣51000元）的黃金紐約客大牛排。

土耳其當紅廚師「撒鹽哥」。圖／取自dailymail
土耳其當紅廚師「撒鹽哥」。圖／取自dailymail

倫敦 土耳其 米其林 英國

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