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美國好市多員工拍片諷公司太佛心 死聖誕樹、舊床單「通通全額退！」

聯合新聞網 / 綜合報導
Costco員工提到公司佛心退貨政策。圖／取自：美聯社
Costco員工提到公司佛心退貨政策。圖／取自：美聯社

美國Costco(好市多)員工漢娜（Hannah）日前在社群平台分享一段影片，透露自己「常遇到的退貨問題」，一周內就吸引超過300多萬觀賞人次。

漢娜在影片中提到有客人曾說：「我用這些床單5年了能退貨嗎？」漢娜回答：「可以！全額退款。」另一名客人的問題是：「我能在聖誕節後退還死掉的聖誕樹嗎？」答案依舊是：「是的！你會獲得全額退款。」甚至有客人問：「這個派只剩1/4可以退嗎？」漢娜仍答：「當然！請拿回你的錢。」

網友紛紛討論Costco退款政策是否太「佛心」。有人認為：「如果客人濫用退貨政策，Costco也有權取消他的會員資格。」

Costco現行退貨政策指出會員享有「100%零風險的滿意保證」，若會員對產品不滿意，能收到全額退款，但「電子產品（可在90天內退回）、香煙、酒精、超過1克拉的鑽石、輪胎或電池等使用效期有限商品」除外。

曾有一名美國加州顧客在2018年聖誕節後10天將死掉的聖誕樹退回商店，最後獲得全額退款。

Costco 佛心 好市多

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