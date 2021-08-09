快訊

阿富汗兵敗如山倒！塔利班閃電戰72小時同步攻陷5省會

打完疫苗變大食怪？醫曝5種「很少人知道卻很常見」副作用

聽新聞
test
0:00 / 0:00

超市章魚特價不到20元 男怒批人類「不配擁有這個世界」

聯合新聞網 / 綜合報導
章魚特價竟不到台幣20元。圖／取自twitter@RainbowWookey
章魚特價竟不到台幣20元。圖／取自twitter@RainbowWookey

英國純素主義男性瑋柏（Justin Wookey Webb）日前在曼徹斯特郊區Morrisons超市發現章魚肉貼黃標出清，價格從原來的1.41英鎊（約合新台幣54元）降到36便士（約合新台幣13元），直批人們如此惡劣對待海洋最神奇的生物之一，「不配擁有這個世界」。

瑋柏痛心指出：「20分鐘後，它會像垃圾一樣被扔進垃圾桶。」瑋柏的分享引起其他網友的共鳴表示：「我受夠這個世界對魚和許多動物的方式」、「我64歲了，現在比以往更糟，各種虐待動物的情況都是為了錢」、「太可怕了。章魚是聰明的生物，能識別臉孔並與人互動。牠們不該被吃掉」。

動物保育福利基金會（Conservative Animal Welfare Foundation）創始人普拉特（Lorraine Platt）也譴責了這家超市：「這件事展現我們是如何貶低世界其他生物的價值。我認為你甚至無法用36便士買到一條巧克力棒。」

普拉特還說章魚是高度聰明、有知覺的動物，直言看到這張章魚被收縮包裝的照片「令人心碎」。

Morrisons超市回覆：「這是當地最常見的章魚物種，比一般章魚尺寸小得多。這種物種可以1歲成熟，尺寸約為5-12公分（雌性往往比雄性大）。雖然盡力依據客戶需求管理庫存，但並不總是做得很好。有時我們為了確保不浪費食物，確實提供極少的限量特價作為最後的手段。」

自然生態

延伸閱讀

影／太平洋首度直擊 海底機器人捕捉到罕見「玻璃章魚」身影

快逃！數百條沿海鯊魚躲「劇毒赤潮」現蹤佛羅里達運河

大難不死！她撿到可愛小章魚 知道「真實身分」狂哭3小時

生死一瞬！大章魚觸手捲海鷗入海 他急救海鷗免於一死

相關新聞

萬中選一：馬來西亞羽球選手為何多「華人」？

羽球傳統強旅馬來西亞靠著謝定峰及蘇偉譯奇蹟般的發揮，在本屆奧運獲得一面男雙銅牌。在此之前，馬來西亞在奧運羽球賽場共獲得3面銅牌以及6面銀牌。除了本屆獲獎球員外，過去貢獻獎牌的優秀選手包括李宗偉、謝順吉和葉錦福、吳蔚昇和陳蔚強、陳炳橓和吳柳螢、拉昔夫西迪和賈蘭尼西迪，以及拉錫西迪。加上湯尤盃及蘇迪曼盃等團體賽選手名單，不難發現馬來西亞羽球選手中華人佔明顯多數，令人疑惑

超市章魚特價不到20元 男怒批人類「不配擁有這個世界」

英國男性日前在超市發現章魚肉貼黃標出清，只要36便士（約合新台幣13元），直批人們如此惡劣對待海洋最神奇的生物之一，「不配擁有這個世界」。

土耳其網紅遊荷蘭性博物館貼文惹禍 回國被起訴散布淫褻內容

荷蘭知名景點性博物館（Sex Museum）是不少人「打卡」的熱門地點，土耳其網紅塔什肯（Merve Taskin）到訪時也拍下與性相關商品，並上傳至社群媒體帳戶。不過塔什肯卻「招來橫禍」，收到法院傳票被起訴。

首度鑽取火星岩石 美國「毅力號」未成功

國家航空暨太空總署(NASA)火星探險車毅力號(Perseverance)在美東時間6日首度嘗試鑽取火星吉澤羅坑(Jez...

地球版「絕地救援」…NASA徵志願者：模擬火星住1年

國家航空暨太空總署(NASA)自6日起開放模擬火星體驗申請，將徵求四名志願者，在詹森太空中心(Johnson Space...

北韓暴雨淹千棟民宅、大片農地 糧荒恐加劇

北韓國家電視台報導，北韓近日豪雨引發水患，有1000多棟民宅受損，總共疏散約5000人。當地多處農地淹成一片汪洋，可能讓...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。