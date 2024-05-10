降息預期回溫 美股道瓊早盤大漲190點、台積電ADR勁揚逾4%

市場對於聯準會（Fed）降息的預期已回升，美股三大指數10日早盤全面上攻，道瓊工業指數一度漲192點，邁向連續八個交易日上漲，有望創下去年12月來最長漲勢。

道瓊工業指數早盤漲0.5%、標普500指數漲0.4%、那斯達克指數漲0.4%。費城半導體指數躍漲1.8%、台積電受惠於上月營收創歷來次高紀錄，在美國交易的ADR大漲逾4%。

Fed暗示下一步的動作不大可能是升息，使投資人的信心回溫。企業財報季表現優異，加上偏弱的勞動市場數據，也提振了股市前景。

多位Fed官員將在今（10）日發表談話，包括達拉斯聯準銀總裁蘿根、明尼亞波利斯聯準銀總裁卡斯哈里、芝加哥聯準銀總裁古斯比、以及理事鮑曼。市場將從中解讀降息的時機、速度與機率。

美銀美林私人銀行投資長海澤伊說：「在目前的脈絡下，重要的是『我們是否處於長期牛市的初期階段？』，在這樣的日子裡，可以安心地作此認定，但我們確實認為股市處於牛市的初期階段。」