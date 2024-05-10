亞洲晶片投資競爭火熱 越南力拚保證不缺電

越南官員表示，將致力於確保晶片和其他科技公司都能取得足夠能源，並承認在半導體投資上正面臨馬來西亞等鄰國的激烈競爭。

越南計畫投資部副部長陳維東（Tran Duy Dong）接受日經新聞訪問時表示，河內當局將透過稅額減免、研究支出和投資發電廠等基建設施，吸引晶片投資人。今年稍晚預計就會有一座發電容量500千瓩（MW）的發電廠上線，將提供晶片投資集中的越南北部電力，今後也將興建更多能源計畫。

他表示，政府也已編列興建四座晶片研發中心的預算，兩座位在河內、另外兩座位在胡志明市和峴港，並也正和36所大學合作，訓練至少5萬名工程師。

陳維東表示，他明白，在國際競爭日益加劇、且缺電成為企業的頭號擔心問題之際，越南將必須加緊腳步，例如印度已批准興建該國首座晶片製造廠，馬來西亞也正在招攬外國投資和嘗試培養本土廠商。

雖然地緣政治緊張和疫情期間供應鏈斷鏈，已促使企業分散製造據點，為其他想要發展晶片業的國家帶來千載難逢的機會，但越南剛結束的乾季，長期對該國造成停電威脅，因為水力發電下滑，去年三星等公司就曾因此工廠停工。該國可能最快也要數年才能吸引企業設置晶片廠，因為晶片廠對停電極為敏感。

越南近來也大幅增加燃煤進口，不僅與自己的減碳目標有所衝突，也可能對面臨日益龐大供應鏈減碳壓力的企業造成問題。