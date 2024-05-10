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歐美降息希望濃 亞股收高、港股勁揚逾2%

中央社／ 香港10日綜合外電報導

美國聯邦準備理事會（Fed）和一些其他國家中央銀行接近調降利率時間點的希望愈來愈濃，協助英國和德國股市昨天收盤創下歷史新高，亞洲股市今天跟進寫下強健表現。

法新社報導，美國最新數據顯示，勞動市場發展力道開始減弱，這讓美國央行官員有餘裕放寬貨幣政策，消息激勵美國和歐洲股市，亞股投資人跟進看多。

美國繼3日公布4月新增就業人口遠低於預期，昨天又公布單周申請失業給付人數攀升至去年8月以來最高水準，同樣較預期惡化。這讓代表美國利率走向的美國公債殖利率應聲下跌。

由於今年前4個月美國連串通貨膨脹數據高於預估，引發借貸成本將維持居高不下的疑慮；但最新就業數據緩和這層擔憂。猜測聯準會將在9月降息的人也愈來愈多。

英國央行英格蘭銀行（Bank of England）將利率維持在16年高點後，暗示今夏可能降息。外界也預料歐洲央行（ECB）將在6月降息。

華爾街股市昨天收盤漲勢強勁，帶動亞股今天開場多頭氣氛濃厚。香港股市延續進入牛市的驚人走揚趨勢，收盤勁揚2.3%，利多來自有媒體報導，港府官員正在考慮一項計畫，讓散戶透過港股通購買港股時免除股利稅。

東京股市收高0.4%，雪梨、首爾、新加坡、台北、威靈頓和馬尼拉股市也全都收漲。上海股市則收在平盤。

亞股 港股 美國 聯準會 華爾街

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