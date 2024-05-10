勞力士、百達翡麗二手價跌 卡地亞卻逆勢上漲！反映出1件事

過去一年來，各大精品品牌的二手名表價格均下滑，法國珠寶品牌卡地亞（Cartier）的手表價格卻逆勢上漲，反映出收藏家偏好更易於搭配服飾的輕薄表款。

隸屬於瑞士歷峰集團的卡地亞，其二手表款價格在過去12個月上漲2.4%，追蹤交易最熱絡50款二手名表的彭博Subdial Watch指數同期卻跌了10.2%，原因是藏家和名表愛好者不再追逐勞力士迪通拿、百達翡麗金鷹等熱門表款。卡地亞的轉手價也不到5,000美元，低於勞力士與百達翡麗。

過去一年間，勞力士指數下跌約6%、百達翡麗跌近10%、勞力士旗下價格較親民的帝舵品牌也下跌逾7%。歐米茄同期二手價跌約2%，表現僅次於卡地亞。

受利率上升、加密貨幣下跌影響，彭博Subdial Watch指數上月跌1.2%，自年初回穩後重拾跌勢，這兩年來已累計大跌36%，目前價位下探三年來最低水準，新冠疫情所造就的名表榮景如今已不復見。