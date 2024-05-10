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美企大舉支出實施庫藏股 Meta蘋果帶頭衝 為美股添動能

經濟日報／ 編譯葉亭均／綜合外電
美國企進今年來大舉支出實施庫藏股，為美國股市帶來額外動力。路透
美國企進今年來大舉支出實施庫藏股，為美國股市帶來額外動力。路透

美國企業現在對未來展望感覺良好，因而不吝於大舉支出實施庫藏股計畫，這為美國股市帶來額外動力。

道瓊社報導，根據Birinyi Associatesx彙編的數據，截至本周一已公布第1季財報的標普500指數成分股中，已公布的庫藏股計畫合計達到1,812億美元。這一規模比去年同期增加16%。美銀證券8日在一份研究報告中表示，企業買回自家股票的步調已連九周比以往更活躍。

大型科技公司是這波庫藏股行動的龍頭，例如Facebook母公司Meta Platforms第1季執行庫藏股145億美元，比去年同期增加約50億美元，蘋果公司、Netflix和輝達（Nvidia）、富國銀行、重機具製造商卡特彼勒（Caterpillar，又稱開拓重工）等業者都提高庫藏股規模。

預料美企還會延續這類庫藏股支出行動，例如蘋果公司上周宣布將執行1,100億美元庫藏股計畫。根據Birinyi的數據，今年迄今共有443家公司宣布買回自家股票計畫，比去年同期的378家還多。

投資人正把美企擴大庫藏股的行動，視為是企業高層主管對展望信心提升的訊號，儘管各界持續擔心經濟可能走軟，或利率可能會維持在高檔更久。

Birinyi Associates總裁魯賓表示：「美國企業界認為它們的基本面沒有問題。它們不擔心利率，也不擔心資產負債表。」「如果最了解這些公司的人都對購買它們的股票有信心，我為什麼要沒信心呢？」

標普500指數今年來累計上漲9.3%，其中包含5月迄今為止3.5%的漲幅，這是自2009年以來歷年5月同期最大漲幅。

在2023年，美國標普500指數成分企業的庫藏股規模減少14%，這是自2008年全球金融危機以來的第二大年度降幅，當時人們擔心高利率可能使經濟陷入衰退。不過，一些企業在2022年大買庫藏股，趕在新的1%庫藏股稅率制度在2023年生效前行動。

高盛的分析師預估，標普500指數成分企業今年的庫藏股總額將達到9,250億美元，2025年將達到1.075兆美元，年度增幅分別為13%和16%。

投資人很樂見企業實施庫藏股，因為這可以降低在外流通股數量，提高公司的每股盈餘數字。Meta在2月公布500億美元的庫藏股計畫後，股價曾大漲23%，創近十年來最大單日漲幅。

指數 標普 美國

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