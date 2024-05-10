恐推升通膨？全球航運受「雙重危機」夾擊 美智庫：混亂情況將更頻繁

全球近八成的貨物貿易，仰賴運輸量大、價格低廉的海運，只不過，近來，全球兩大運河蘇伊士運河、巴拿馬運河，狀況都相當不樂觀。

引發人道危機的加薩戰爭，至今已延燒逾五個月，連帶影響周邊的紅海–蘇伊士運河航道，葉門青年運動胡塞（Houthis）武裝組織對商船的攻擊事件，早已讓行經航班提心吊膽，擔心遭受波及，鄰近港口的停泊量大幅減少，衝擊歐亞之間的航運通道。

海灣地區停泊量衝擊，紅海運輸量暴跌三成

全球第二大貨櫃運輸公司馬士基已暫停停靠沙烏地阿拉伯、阿曼，而繞道非洲好望角。路透

實際狀況有多嚴重？為求安全，全球第二大貨櫃運輸公司馬士基（Maersk）已暫停停靠沙烏地阿拉伯、阿曼，而繞道非洲好望角，更指出「風險區域擴大，相關攻擊將波及更遠的海域」。

2023年12月起，包括德國赫伯羅德、日本三大財閥（三菱、三井、住友）在內，眾多全球海運企業紛紛避走蘇伊士運河航線。國際貨幣基金組織（IMF）分析，2024年1月，紅海運輸量暴跌30％。

《經濟學人》指出，與2023年10月相比，海灣地區的船隻停靠次數，明顯受到衝擊，約旦大跌65％、沙烏地阿拉伯也減少四成。船隻被迫改道的舉動，導致歐亞之間的運輸時間大增，平均延長二到三週，相關運費也跟著節節攀升。

馬士基發言人向《路透社》表示，受到紅海危機波及的歐亞航線上，該公司每趟的燃油成本暴增40％。

從運價指數來看，2024年1月底，全球貨櫃運價指數（WCI）一度飆高到3964美元，刷新史上最高紀錄，顯現全球海運成本來到前所未見的程度。

雖說WCI觸及高點後緩步回落，相較一年前數據，依舊處於較高水位。全球數據追蹤平台Statista指出，2024年4月18日的WCI為2719美元，與2023年4月20日的1774美元相比，短短一年內，運價指數增幅逾五成。

巴拿馬運河陷70年來最嚴重缺水危機

位於中美洲的巴拿馬運河，正面臨70年以來，最嚴重的缺水危機。路透

另一方面，全球另一重要航道，位於中美洲的巴拿馬運河，也正面臨70年以來，最嚴重的缺水危機。

受到供給水源的湖泊水位下降影響，當局目前展開低水位通航限制，《日經新聞》報導，過往因乾旱，導致湖泊與運河水位大幅下降，約10年發生一次，但隨著氣候變遷，當前頻率縮短至三到五年，巴拿馬運河就可能面臨缺水危機。

巴拿馬運河管理局負責運營的高管巴斯克斯（Boris Moreno Vasquez）指出，「4月中下旬開始，降雨將持續數月，若情況與預測相符，將有望逐步放寬限航的規定。」不過，保守估計，仍要到2025年，才可能完全恢復正常。

巴拿馬運河主宰美國墨西哥灣的關口，更是能源與糧食通向太平洋與拉丁美洲的重要捷徑，約占全球貨櫃吞吐量的8％。標普全球（S&P Global）的數據顯示，每日約有22萬5000桶柴油與汽油通過巴拿馬運河。

一旦此要道堵塞，船隻必須轉向太西洋，改走地中海與蘇伊士運河，只不過，當前受到紅海危機衝擊，恐怕仍需再次繞道，導致航行時間再度拉升。

在缺水危機最嚴峻的期間，約七成的通行時段採事先預訂，若想跳過排隊長龍，可以競標剩餘時段，由於競爭激烈，單一時段曾以400萬美元的價格賣出，這個天價甚至不包括50萬美元的運河通行費。標普分析師指出，若以往返運送液化天然氣的費用來計算，這將導致成本大增50％。

綜合來看，聯合國貿易和發展會議（UNCTAD）預測，2024年貨櫃船及油輪的平均移動距離，受改道需求影響，將比前一年提高2％。若以上海到鹿特丹為例，航行時間將增加約12天，相關燃油、人力費用也將隨之增加。

對於大幅增加的成本，海運企業也多希望由貨主承擔，而這些多餘的支出，最終恐怕也是轉嫁到消費者身上，如此一來，對壓低全球通膨指數，可說是火上添油、大開倒車。

美國智庫麥肯錫（McKinsey & Company）在2022年分析，過往每3.7年，便會經歷一個月以上的供應鏈混亂。雖說巴拿馬當局有意興建水庫，確保運河水源供應穩定，但因需要大筆資金，日前仍有待觀察，再加上中東情勢緩解之日仍是未知，未來航運混亂的窘境，恐怕難以好轉，反而將更加頻繁。

(本文出自 2024.05.09《遠見》 網站，未經同意禁止轉載。)