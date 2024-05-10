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Fed戴利呼應鮑爾 ：需時更久 限制性利率才能遏制住通膨

經濟日報／ 編譯季晶晶／綜合外電
舊金山聯邦準備銀行總裁戴利。路透
舊金山聯邦準備銀行總裁戴利。路透

舊金山聯邦準備銀行總裁戴利（Mary Daly）周四在喬治梅森大學（GMU）舉行的一場討論上表示，利率目前正在抑制經濟，但可能需要「更多時間」才能使通膨回歸目標。她的說法呼應了聯準會主席鮑爾4月16日的言論。

戴利說，最近的數據—顯示物價壓力在今年稍早時回升—說明官員在確信通膨被遏制前不能宣布勝利的理由：「現在對於未來幾個月的通膨情況，以及我們應採取何種應對措施，存在相當大的不確定性。」

這番話表明聯準會官員願意維持基準利率不變，直到他們對通膨會繼續向2%目標回落更有信心。

戴利還表示，她認為沒必要壓低經濟以進一步緩解通膨。如果勞動市場開始走軟，那麼官員可以考慮降息，儘管最近的數據走軟是正常的。她說：「現在宣布勞動市場脆弱或不穩還為時尚早。」

聯準會 通膨

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