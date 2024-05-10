美元兌多數貨幣走貶 因美國就業數據讓降息押注升溫

美元兌多數貨幣周四（9日）走軟，因經濟數據顯示美國勞動力市場出現更多疲軟跡象，市場對降息的預期升溫；英鎊反彈，儘管英國央行總裁貝利暗示市場低估未來幾個月的降息步調，但美元的貶值助英鎊反彈。

美元指數9日下滑0.33%至105.20。美元兌除日圓以外的所有G-10貨幣均下跌，澳幣領漲，因股市上漲。

歐元兌美元升值0.32%至1.0782美元。

美國上周初請失業金人數增加了2.2萬人，經季節性調整後為23.1萬人，為去年8月底以來的最高，高於路透調查中經濟學家預期的21.5萬人。市場人士認為，勞動力市場疲軟預示著消費者將開始放緩支出，進而幫助通膨降溫。

Corpay首席市場策略師Karl Schamotta說：「今天上午，高於預期的申請失業金人數公布後，市場確實出現了收益率和美元走低的膝跳式反應。」

英鎊在美國數據公布後走強，尾盤報1.2518美元，升值0.18%。在英國央行為降息鋪平道路之後，英鎊一度跌至1.2446美元的低點，為4月24日以來最弱水準。

英國央行貨幣政策委員會以7比2的投票結果將關鍵政策利率維持在16年高點5.25%不變，副總裁拉姆斯登與丁格拉投票贊成將利率下調至5%。英國央行總裁貝利表示，央行需要降息的幅度有可能超過投資者的預期。

美元兌日圓小幅升值0.03%，報155.48日圓，此前，日本央行審議委員的鷹派觀點幫助減緩了日圓的跌勢。美元兌日圓上周暴跌3.4%，寫2022年12月初以來的最大單周跌幅，此後一直在緩慢回升。