美股三大指數收紅！道瓊連七漲 就業市場走軟推升降息押注

美股三大指數周四（9日）收漲，其中道瓊工業指數上漲超過330點，連續第七個交易日上漲，標普500指數突破5,200點，是一個月來高點，因勞動力市場降溫的跡象和聯準會官員的發言提振了對政策寬鬆的期望。

道瓊工業指數9日收盤上漲331.37點，漲幅0.85%，至39,387.76點；標普500指數漲26.41點，漲幅0.51%，至5,214.08點；那斯達克指數上漲43.51點，漲幅0.27%，至16,346.27點。

美國股市已經收復4月的失地，當時的跌勢歸因於擔心聯準會最終可能升息，以及中東緊張局勢有可能升級。

費城半導體指數9日收盤下跌0.64%至4,759.77點。

晶片設計公司安謀（ARM）收盤下跌2.3%，該公司公布的全年營收預測低於預期。其更大的競爭對手輝達（Nvidia）跌1.8%。

在房地產和能源類股推動下，標普500指數收盤突破5,200點，是4月9日以來首次收於5,200點上方。這項指數本月上漲，但一直難以突破5,200點，市場對頑固通膨和利率長期維持高位的擔憂抵消了對AI和美國企業整體的樂觀情緒。

美股大盤指數在午後升至盤中高點，此前舊金山聯邦準備銀行總裁戴利（Mary Daly）表示，如果勞動力市場出現不穩定情勢，聯準會將考慮調整利率。

周四稍早公布的數據顯示，美國上周首次申領失業救濟人數升至8月以來最高。數據顯示，截至5月4日當周，美國首次申請失業金人數增加2.2萬人，經季節性調整後為23.1萬人，為去年8月底以來的最高水平。增幅為近四個月來最大。

花旗經濟學家Veronica Clark在研究報告中表示：「愈來愈多證據顯示勞動力市場勢必大幅走軟」，許多「勞動力市場指標在亮黃燈或紅燈」。

上周公布的數據顯示，4月就業成長放緩，3月職位空缺降至三年來最少，這讓投資人預期聯準會今年會降息一到兩次。此前，交易員們認為僅會降息一次。

美債殖利率下滑對大盤科技股尤其有利，蘋果、亞馬遜和Meta漲幅在0.6%到1%之間。

影音遊戲平台Roblox重挫22.1%，此前該公司調降全年岑測，這凸顯在經濟前景不明朗和通膨水準較高的情況下，人們正在縮減開支。

Robinhood Markets跌3.1%，儘管該公司第1季獲利超出預期，這要歸功於強勁的加密貨幣交易量和升息提高其淨利息收入。