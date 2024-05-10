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迎接莫迪3.0 印度股市可望挑戰歷史新高

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
莫迪3.0：「MII」政策再延續，基礎建設再升級(資料來源: (左) Indian Ministry of Finance, Make in India，2024/02/21(右)Reserve Bank of India，野村投信整理，資料日期：2023/05。)
莫迪3.0：「MII」政策再延續，基礎建設再升級(資料來源: (左) Indian Ministry of Finance, Make in India，2024/02/21(右)Reserve Bank of India，野村投信整理，資料日期：2023/05。)

在莫迪連任在望，經濟表現持續亮麗及市場樂觀情緒的帶動下，印度Sensex指數上漲動能強勁可望挑戰新高，建議投資人可以透過主動式共同基金提前卡位印度股市，便可掌握莫迪總理連任成功後，印度股市即將出現外資回流帶動的慶祝行情。

依據亞洲開發銀行(ADB)4月最新公布的今年度「亞洲發展展望」(Asian Development Outlook)，在新興亞洲各國中，印度是此次經濟成長預估優於預期的關鍵。根據最新高盛的報告指出，到2027年，印度約有1億人的年收入將超過1萬美元，代表印度的內需市場將大幅成長，無獨有偶，IMF的副總裁Gita Gopinath表示，去年IMF預測印度今年的經濟成長為6.3％，目前正在研究上修預測值，給予高度正面展望並持續看好，因為1月份成長出奇的強勁，印度央行對本國預測為7.4％，大於6％，位居東協十國之首。

野村投信投資策略部副總張繼文表示，印度經濟成長強勁的背後因素，主要來自於國內需求強勁，特別是總理莫迪(Modi)近年持續在國內基礎設施計畫上的大力投入，維持經濟增長並創造大量就業機會；根據印度財政部最新公布的2025財政年度預算案，資本支出較2024年再度增加11.1%，達到11.11兆盧比，占GDP比重約3.4%，為20年新高水準，讓印度經濟得以不受全球經貿減緩的影響，維持高速成長。

與此同時，對外推動的印度製造(Make in India, MII)政策，祭出高達2兆6,150億盧比補助金額的製造業獎勵計畫(PLI) 持續吸引外資前往印度設立生產線及據點，致使外資直接投資(FDI)大量增加，過去八個財政年度間，印度製造業取得的外國直接投資(FDI)資本額成長57%。由於印度經濟持續快速成長，國際貨幣基金 (IMF) 預估，印度2023年對全球經濟增長的貢獻率將達於15.4%，僅次於中國的34.9%，對全球的影響力已不容小覷。標準普爾(S&P )更預估，印度將在未來三年內繼續成為G20當中成長最快的主要經濟體，到2030年將躍升成為世界第三大經濟體。

印度除了經濟成長大幅攀升、外資直接投資(FDI)大增外，股市也吸金不斷。2023年累計淨買超金額高達214億美元，也讓印度股市佔MSCI 新興市場指數權重近3年快速竄升，從8.2%翻倍成長至 17.6%，已成為該指數第二大權值國，專業外資券商持續看好印度。此外，2025財年政府預算案持續投資基礎建設，顯示印度政府為印度經濟長期成長做足準備。展望後市，印度內需市場廣大，人口已成長為世界第一大國，在人口紅利帶動之下，經濟長期成長性可期，中產階級興起帶動國內消費升級，印度政府製造業補助，加上MII(印度在地製造化)策略，有利於印度本土製造商接觸並獲取高階技術，帶動科技產業升級。

野村(愛爾蘭系列)印度領先股票基金管理團隊指出，2023年11月，莫迪領導的執政黨-印度人民黨(BJP)在地方選舉取得壓倒性勝利，並從勁敵國大黨(INC)手中奪回2個關鍵邦的控制權，強化了莫迪取得總理第三任期的可能性，此結果將帶給市場投資信心。今年4月中旬印度展開為期六周的國會大選，根據市調機構Morning Consult最新民調顯示，莫迪的支持率高達76%，市場預估BJP及其盟友將以355席的絕對多數再度取得執政地位，莫迪也將順利連任。

莫迪連任勝券在握，市場也關注莫迪3.0的政治願景，根據莫迪領導的執政黨-印度人民黨(BJP)發布的《2024年保證書》，莫迪3.0將繼續聚焦基礎建設升級與外資投資獎勵，以持續提高印度製造業的競爭力、爭取國際供應鏈移至印度的機會。「印度製造」 (Make in India) 政策得以延續，預計將持續吸引外國直接投資，同時外資將重返回流印度股市、卡位選舉行情，印度現已成為最受外資青睞的新興股市，2023年累積淨買超金額高達214億美元，買超金額居新興市場各國之冠，也成就印度股市連續8年上漲的佳績，在全球主要經濟體中傲視群雄。

野村(愛爾蘭系列)印度領先股票基金管理團隊進一步分析表示，回顧過去莫迪任期內，印度有了顯著的改革進展，積極推展各項社會福利、調降企業稅率、統一全國稅制等，獲得多數投資人的肯定與讚揚，如今市場預期莫迪將再度取得第三任期後，經濟改革將持續進行及對國內基礎設施計畫上的大力投入，將促使印度經濟維持強勁成長。隨著第2季末印度大選告一段落，若莫迪政權確定得以延續，2024下半年開始外資預期將重返印度股市，也將推升印度股市再度繳出亮麗表現。

此外，「印度製造」(Make In India)政策得以延續，也將持續吸引外國直接投資與股市資金的湧入。整體而言，印度有強勁基本面支撐，含人口紅利驚人、經濟動能強勁、與全球股市關係度低、經常帳赤字改善等四大利基，企業獲利持續轉佳，加上選舉行情利多激勵，續航力十足，印度股市中長期具投資優勢，投資人可留意印度基金投資契機。

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