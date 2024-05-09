路透：美檢方正評估特斯拉自駕系統陳述 是否構成欺詐

路透根據未具名的三位知情人士報導，美國檢方正在調查特斯拉（Tesla）在電動車自動駕駛功能方面，是否有誤導投資人和消費者之嫌而構成證券欺詐或電信欺詐。

特斯拉的自動駕駛（Autopilot）和全自動駕駛（FSD）系統可以輔助轉向、剎車和變換車道，但並非可以完全自主。路透指出，雖然特斯拉已經警告駕駛人需要隨時準備接手，但美國司法部已著手審查特斯拉以及執行長和馬斯克有無暗示旗下車輛可以自動駕駛等其他說辭。

另外，美國道路安全監管機構已對數百起特斯拉車輛在啟用自動駕駛功能後發生的車禍展開調查，其中包括致命車禍，這已使得特斯拉大規模召回車輛。

路透2022年10月報導過美國對特斯拉展開刑事調查，這次率先披露 ，聯邦檢察官審查有無具體的刑事責任。據了解，檢方調查的重點在於，特斯拉是否在輔助駕駛系統方面誤導消費者，從而構成涉及州際通信欺騙的電信欺詐行為。其中兩名知情人士說，檢察官也在調查特斯拉是否存在欺騙投資人的證券欺詐行為。

一個消息來源告訴路透，美國證管會（SEC）亦在了解特斯拉就輔助駕駛系統向投資人所做的陳述。

路透向有關各方查證，SEC、美國司法部拒絕置評，特斯拉沒有回應置評請求。去年10月，特斯拉曾在一份文件中揭露，司法部曾要求特斯拉提供自動駕駛和全自動駕駛系統的相關資訊。

特斯拉股價周三（8日）收跌1.7%報174.72美元，盤後交易保持微跌格局。

檢方這次調查並不能證明特斯拉有不法行為，但調查結果可能會導致刑事指控、民事制裁，也可能最終不會採取任何行動。

隨著特斯拉汽車銷量和獲利下滑，馬斯克愈發關注自動駕駛技術。上個月中旬，馬斯克在社群平台X推文寫道：「竭盡全力實現自動駕駛是必然的一步」。今年到目前為止，特斯拉股價下跌超過28%，不過4月底馬斯克突訪中國大陸並傳出在中國銷售FSD的審核上取得進展時，特斯拉股價一度反彈大漲。

馬斯克過去就曾多次承諾，特斯拉將以十年左右的時間實現自動駕駛。特斯拉律師在2022年的一份法庭文件中則是強調：「僅僅是未能實現一個長期的、令人嚮往的目標，並不構成欺詐。」

三位未參與調查的法律專家對路透表示，檢方需要證明特斯拉的說法逾越了合法推銷界限，或是嚴重並故意做出虛假陳述，從而非法損害了消費者或投資人的利益，才有可能成功挑戰特斯拉。