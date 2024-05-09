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迪士尼和華納宣布聯手搭售Disney+和Max

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電
Disney+、Hulu、Max整合服務後，擁擠的線上影視平台在選擇上更簡捷了。路透
Disney+、Hulu、Max整合服務後，擁擠的線上影視平台在選擇上更簡捷了。路透

迪士尼（Disney）和華納兄弟探索（Warner Bros. Discovery）宣布，將聯手提供旗下影視平台套裝服務，希望在擁擠的串流媒體市場提供用戶更簡化的選擇。

消費者可訂閱納入Disney+、Hulu以及華納旗下Max的套裝服務，今夏將在美國提供無廣告和有廣告兩種版本。

收費細節尚未公布，但華爾街日報引述知情人士報導，可能會以折扣促銷。目前，Disney+搭售Hulu有廣告的套裝每月收費9.99美元。Max有廣告的版本也是每月9.99美元。無廣告的版本價格更高。

媒體業者正積極以套裝和搭售方式來提供影視服務，目的在爭取更多訂戶，並為廣告主提供更大的目標客群。

華納兄弟探索全球串流和遊戲執行長 JB Perrette發布新聞稿說說：「這項新服務為消費者提供串流娛樂最佳選擇。 」華納將於周四公布財報。

去年，Verizon開始以每月10美元的價格提供Max和Netflix的有廣告版本。華爾街日報報導，派拉蒙（Paramount）近幾個月也和蘋果（Apple）和Comcast討論搭售彼此的串流服務。

華納和迪士尼已是合作夥伴，他們和福斯(Fox)共同成立一家尚未命名的線上體育合資企業，有意整合他們的體育內容，計劃今年內上線。

Disney 廣告 華爾街日報

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