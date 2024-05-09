美元連三漲 因各國降息步調有別 日圓連三日貶值逾0.5%

美元周三上漲，而日圓兌美元連續三日跌幅超過0.5%，美國10年期公債殖利率上漲4個基點至4.50%，拉大美日之間利差。瑞典央行繼瑞士央行之後，開始在聯準會（Fed）之先開始降息，美元可能保持強勢。

日圓兌美元紐約盤尾貶值0.5%，報155.53日圓。美元對六種主要貨幣走勢的美元指數（DXY）小漲1.3%至105.546，連續三日走高。 歐元兌美元貶值0.1%，至1.0745美元。英鎊兌美元跌0.1%，至1.2492美元。

日圓仍是匯市關注的焦點，日本最高外匯事務官員神田真人周四不願評論政府是否已經進場，但稱準備好隨時採取行動。他說：「我們不會評論政府是否干預，用極端的方式來說，我們可能會在明天或後天進行。」

瑞銀外匯策略師Vassili Serebriakov說：「套利交易仍具有吸引力，市場仍更傾向於在美元/日圓下跌時買入。」

他說：「我不認為市場忽視了干預的風險，但是......除非美國經濟前景發生重大變化，否則我們認為外匯市場的格局不會發生重大變化。」

分析師表示，鑒於美國和日本利率之間的巨大差距，東京的任何干預措施都只能為日圓提供暫時的喘息機會。

交易員認為，上周在日圓兌美元創下34年來新低，觸及160日圓左右後，日本當局花費了約600億美元來支撐日圓。

波士頓聯邦準備銀行總裁柯林斯周三表示，美國經濟需要降溫，這是通膨回歸目標的一個途徑。她還說，她對當前的貨幣政策設定將讓經濟放緩有信心。

歐洲紛紛比美國先降息

瑞典克朗兌美元貶值0.4%，瑞典央行將政策利率調降25個基點至3.75%，為2016年以來首度降息。瑞典央行表示今年將再降息兩次。

瑞典央行降息提醒市場，只要其他央行在聯準會（Fed）之前降息，美元就可能保持強勢。

在瑞典央行周三降息之前，瑞士央行已於3月降息。歐洲央行也已暗示，如果數據指向正確的方向，則打算在6月降息，英國央行也在逐步為首次降息鋪道。

XTB研究主管Kathleen Brooks表示：「我們預計歐洲的一些央行在未來幾個月內將採取一系列行動，不管是6月還是8月。Fed 9月降息的可能性接近50%，但我認為降息時機可能推後。」