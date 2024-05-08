2％目標該捨棄了！全球央行抗通膨遠征 受「這至尊魔戒」桎梏

美國聯準會（Fed）乃至於全球央行正面臨一個共同處境：在把通膨壓回目標的最後一哩路上遭遇險阻，不得不把政策利率維持在高檔更久。澳洲央行日前就基於通膨和成長數據未如預期降溫，決議第四度按兵不動，政策利率維持在12年高點。

彭博資訊專欄作家艾斯渥斯形容，全球央行抗通膨之戰有如一場遠征，行至最後一哩路特別顛簸難行，把通膨壓回2%目標的難度，好比托爾金奇幻小說「魔戒」中，將至尊魔戒丟進末日火山摧毀那麼棘手。

但「魔戒」世界中的半獸人、矮人族、巫師、精靈和哈比人，跟Fed貨幣政策目標有何關係？

2%通膨目標如至尊魔戒 央行決策受桎梏

艾斯渥斯解釋：「想像通膨是黑暗魔王索倫和半獸人。在疫情最嚴峻時期，通膨無所不在。食物價格飆漲，各村莊幾乎都挨餓--也許沒那麼嚴重，但哈比人每天得吃七餐。想像全球央行組成魔戒遠征隊，集合起來協力對抗通膨。就像波羅莫以為可用魔戒打敗索倫，央行官員們也以為他們能用這個2%通膨目標制伏通膨。但現實是，他們淪為自己力量的奴隸。這個目標已變成帶有一股令人掙脫不了的神祕力量，且正製造嚴重的問題。」

聯邦公開市場操作委員會（FOMC）1日會後聲明說「經濟展望不確定」，而且「在邁向本委員會2%通膨目標方面缺乏進一步的進展」。因此，FOMC一致決議，連續第六次例會維持基準利率不變。這凸顯2%通膨目標仍像至尊魔戒一般把Fed緊緊套牢，Fed主席鮑爾就一再強調把通膨壓回2%目標的重要性。

專家建議改採通膨目標區間 以利彈性應變

但艾斯渥斯主張，Fed應放棄把通膨牢牢釘在2%的目標，畢竟經濟變數和地緣政治不確定性太多，貨幣決策需要視經濟情況變化靈活應變的彈性空間。釘住通膨目標應視之為央行貨幣政策工具箱的一種工具，而不是像至尊魔戒那樣「單一工具凌駕一切」。他建議，應以財政政策自律搭配有彈性的通膨目標區間，取代一味依循僵硬的2%通膨目標。

安聯集團首席經濟顧問伊爾艾朗最近就建議，Fed應該先把通膨降至2%的預期時點延後，然後過渡到某種通膨目標區間，比方說2%~3%。如此一來，既可贏得重要的貨幣政策轉圜餘地，也可把通膨預期脫錨的風險降到最低，免得政策公信力進一步受損。

歐洲通膨達標在望 瑞士、瑞典相繼降息

即使是抑制通膨接近達標的央行，此刻也謹慎行事。瑞典央行8日宣布逾八年來首度降息，基準利率從4.0%降至3.75%，成為繼瑞士3月率先降息後第二個啟動寬鬆循環的先進國家央行，預料歐洲央行（ECB）6月6日舉行下次政策會議時也可望跟進。

這凸顯出，通膨降溫讓歐洲貨幣決策官員得以搶在Fed之前降利率，有別於往年總是以Fed馬首是瞻。同時，這也顯示，歐洲貨幣政策路徑與Fed日益分道揚鑣，以支持本國經濟成長。

瑞典央行指出，瑞典通膨率在2022年底升破10%觸頂後，近來趨緩幅度大幅超出預期，3月通膨率降到兩年半來最低的2.2%，接近央行訂在2%的通膨目標。

但瑞典央行強調，通膨展望仍有變數，利率後續調整「應謹慎而行」。央行指出，利率不宜降得太快，以免通膨復熾並使瑞典克朗對美元貶勢急遽惡化。