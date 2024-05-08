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瑞士刀功能百百種！市場管制日趨嚴格 最新款少了這個關鍵

中央社／ 伯恩7日綜合外電報導

瑞士刀（Swiss Army Knife）製造商正替這把經典多功能工具設計最新版本，而未來的瑞士刀將少了一個關鍵配件：刀片

美國有線電視新聞網（CNN）報導，瑞士刀製造商「瑞士維氏」（Victorinox）今天發布聲明指出，「我們正在早期階段，以研究一款不含刀片的口袋工具。」瑞士維氏並補充說，新版是用來補強現有系列，而非取而代之。

瑞士維氏執行長埃爾森納（Carl Elsener Jr.）先前告訴瑞士媒體「展望報」（Blick）說，他對許多市場日趨嚴格的刀具管制憂心忡忡。

例如，持刀犯罪案猖獗引發各界關切下，英國政府就正在權衡制定新法來管制刀械。而這正是埃爾森納要援引的案例。

他說：「在英格蘭或某些亞洲國家，如果是工作需要或在戶外作業，有時一個人只准帶一把刀。」他說：「然而，在城內，無論是去學校、去電影院還是上街購物，都是絕對不能攜帶小刀的。」

他點出，某些國家把刀視為武器而非工具，因此公司正替特定運動項目或諸如自行車等的戶外活動研發新款工具。

「衛報」（The Guardian）報導，起源於1884年的瑞士維氏，每年生產約1000萬把瑞士刀，種類約達400種，其中一把甚至號稱藏有73種用途。瑞士刀還曾被美國國家航空暨太空總署（NASA）太空人帶上太空。

然而，目前為止，瑞士刀起碼都有至少一個刀片。

至於最新版商品何時出爐，瑞士維氏沒有對外宣布時間表。

刀片 太空人 瑞士

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