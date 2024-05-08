豐田年度獲利營收雙創新高 歸功日圓弱混合車大賣
日本汽車製造商豐田（Toyota）今天公布，截至今年3月為止的2023會計年度，其凈利來到創紀錄的4兆9400億日圓（約新台幣1兆元），營收為45兆1000億日圓，也是歷史新高。
法新社報導，儘管如此，這家以銷售額計世界最大車廠在聲明中預警，由於投資支出，現行2024年度淨利估計將減少27.8%至3兆5700億日圓（約新台幣7453億元）。
豐田上年度財報結果得益於外匯效應，特別是日圓疲軟；以及銷售暢旺，尤其是油電混合車。
今天公布的數據，超越豐田2月預估的淨利4兆5000億日圓、營收43兆5000億日圓。
豐田先前的年度凈利最高紀錄，是2021年度創下的2兆8500億日圓；先前的年度營收最高紀錄，則是2022年度創下的37兆1500億日圓。
豐田4月公布，2023年度旗下所有品牌汽車銷量為1110萬輛，成長5%，並首度突破1000萬輛。
其中一個重要因素，是油電混合車銷量躍增31%，來到370萬輛，車款包括小型家用車Corolla和休旅車RAV4。純電動車全年度銷量則只有11萬6500輛。
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