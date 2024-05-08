美國禁令無效？研究指大型零售商品含新疆棉

週二（5月7日）發表的一項最新研究發現，去年在美國和全球零售商販賣的棉製產品樣本之中，有19%包含了來自新疆的棉花。路透社指出，美國欲藉由法令阻擋新疆強迫勞動商品的進口，但此研究結果顯示相關法律恐怕未必有效。

這項研究是由檢測機構「地層水庫」（Stratum Reservoir）和「應用DNA科學」（Applied DNA Sciences）所發布，透過「同位素測試法」，檢驗作物跟其生長環境的碳、氫元素濃度，藉此判別棉花樣本是否來自特定的地理區域，例如新疆。

研究的分析對象是大型零售商和電子商務平台自去年2月至今年3月販售的服飾、鞋子樣本。結果顯示，在822件被檢測的產品中，有19%存在新疆棉的痕跡，而在這之內又有57%，其商品標籤聲稱材料來源地都是在美國。此研究並未公布被檢測的零售業者名稱。

美國防止強迫勞動法有效嗎？

據美國聯邦政府2022年的報告統計，在2020年和2021年，新疆棉佔中國整體棉花產量大約87%，在全球供給的佔比則約23%。越南、柬埔寨、孟加拉等棉製衣物的主要生產國，仍然從中國進口大量織物，經過加工之後，再從這些東南亞國家出口到美國。

2021年底，美國總統拜登將《防止維吾爾族強迫勞動法》簽署入法。法令要求，除非企業能證明生產過程中不涉及強迫勞動，否則不得進口任何來自新疆的產品。該法規定，協助在新疆進行強迫勞動的中國人，也會遭受制裁。

提出該法的美國參議員魯比奧（Marco Rubio）曾表示，企業應該採取行動確認其供應鏈不涉及強迫勞動，且不該讓美國人在不知情的狀況下，「成為幫助中國政府進行種族滅絕的幫兇」。中國政府當時批評美國「反覆藉涉疆問題造謠生事」，要求美方撤銷法案及各項「涉疆制裁打壓措施」。

自《防止維吾爾族強迫勞動法》實施以來，美國陸續擴充黑名單。根據美國國土安全部官網，目前名列美國實體清單的中國企業和機構已超過30家。

為了符合法律要求，許多美國企業會透過外部審計公司，協助證明供應鏈內不存在強迫勞動；然而，在中國進行這類審計仍面臨獨立與客觀性的質疑，因為可能受到官員操縱，且受害者未必能自由發聲。對此，美國勞工部國際事務副部長李西婭（Thea Lee）今年4月底曾在國會聽證會上表示：「如果不能做到獨立審查，那麼唯一負責任的做法就是不要在這種氛圍下營運。」

國際媒體與人權組織近年的多項調查指出，中國政府持續以「再教育營」等方式打壓新疆維吾爾人。美國國務卿布林肯今年4月下旬出訪中國前夕，美方公布的年度人權報告也再度批評：「中國政府繼續對以穆斯林為主的維吾爾人和其他少數族裔、宗教群體進行種族滅絕、反人類罪、強迫勞動等人權侵害行為。」

中國官方否認新疆存在強迫勞動的指控，聲稱其在新疆設立的是「職業培訓中心」，目的是遏制恐怖主義、分離主義和宗教激進主義。

（綜合報導）

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