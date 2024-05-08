日圓貶太凶 日銀要升息？植田和男：若影響通膨可能採政策行動

日本銀行（央行）總裁植田和男周三在國會回覆提問時說，如果日圓匯價變動對通膨造成重大影響，央行可能採取貨幣政策行動，向金融市場發出了有關潛在政策舉措的明確警告。

植田表示，日圓疲軟對經濟的影響是多方面的，包括推高進口成本，影響商品和服務需求。

他在國會說，央行雖然不會尋求用貨幣政策直接控制日圓匯價，但將仔細研究日圓走勢對經濟和物價可能產生的影響，「隨著日本企業越來越願意透過漲價將升高的成本轉嫁給客戶，日圓疲軟對通膨產生影響的可能性比以前更大」。

植田似乎調整了他對日圓的評論。他上月對日圓的發言被視為溫和，外匯交易員持續拋售日圓，致兌美元匯價一度跌破160日圓，為34年來首見。

也在國會列席的日本財務大臣鈴木俊一發表類似言論。他說，雖然日圓疲軟有利有弊，但目前強烈擔心對進口價格上漲壓力的不利一面。