力積電日本廠生產擬提早 宮城縣：將優先因應

關於力積電在日本宮城縣的新廠，SBI控股會長兼社長北尾吉孝本月稍早透露，有意將新廠生產時間提前1年。宮城縣知事村井嘉浩昨天對此表示，將優先考慮他們的意向並展開因應。

力晶積成電子製造公司（力積電）2023年10月與日本金融集團SBI控股（SBI Holdings）、日本宮城縣及JSMC簽訂合作備忘錄，確認合資JSMC首座晶圓廠選定日本宮城縣黑川區大衡村的北仙台第二中央工業園區為預定廠址。

宮城放送報導，北尾吉孝與宮城縣知事村井嘉浩本月2日均出席了力積電銅鑼新廠啟用典禮。北尾當時曾透露有意將宮城縣大橫村的新廠生產時間從2027年提前至2026年。

村井昨天在例行記者會上表示：「宮城縣政府已經決定根據力積電與SBI控股的想法，優先考慮他們的意向並展開因應，已經了解盡量希望提前的想法。」

村井也說，之後台灣的技術人員也將抵達，會充分地提供協助。

此外，村井也透露，力積電與SBI控股的總投資額預計從當初估計的8000億日圓增至9000億日圓。