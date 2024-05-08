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彭博：OpenAI開發搜尋產品 挑戰Google和Perplexity

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電
OpenAI 正面臨ChaptGPT擴展功能的巨大壓力，因為越來越多的競爭對手也紛紛推出聊天機器人。美聯社
OpenAI 正面臨ChaptGPT擴展功能的巨大壓力，因為越來越多的競爭對手也紛紛推出聊天機器人。美聯社

彭博引述知情人士報導，OpenAI 正在開發 ChatGPT 可以在生成的內容中搜尋網頁和消息來源，形同和 Alphabet I的 Google 和 AI 搜尋新創公司 Perplexity 直接競爭。

消息人士透露，這個功能可讓用戶向 ChatGPT 提問，然後收到取材自網路的詳細答案，其中會標明引用像是維基百科和網誌文章等消息來源。其中一個版本的產品在回答問題時，還會使用圖片來配合文字的答覆。譬如，如果用戶問 ChatGPT 如何更換門把，結果可能搭配一個示意圖來圖解。

OpenAI 正面臨ChaptGPT擴展功能的巨大壓力，因為越來越多的競爭對手也紛紛推出聊天機器人。

Perplexity 透過講求準確性和消息來源的AI搜尋引擎，如今大受歡迎，公司估值已達10億美元。Google 也一直努力重塑以AI為核心的核心搜尋體驗，預計在下周的年度 I/O 活動上公布 Gemini AI模型的最新計畫。

社交媒體已盛傳 OpenAI 有意推出搜尋功能。最近X（前稱 Twitter）有用戶發現網址 search.chatgpt.com ，可見 OpenAI 正在開發搜尋功能。不過，目前登入這網址，只會看到頁面出現「not found」的小字，但上周末一度會導向至 chatgpt.com，即ChatGPT的官方網站。

納入搜尋功能，將擴充 OpenAI 目前提供的服務。ChatGPT 已可以自動為某些查詢結果拉取網上的搜索結果，但此功能目前僅限於付費用戶。

ChatGPT OpenAI 維基百科

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