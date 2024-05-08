智庫攜手輝達打造超級電腦 加速美政府導入AI科技

美國聯邦政府資助智庫密特將與輝達（NVIDIA）攜手打造要價2000萬美元（約新台幣6億4757萬元）的AI超級電腦，以加快美政府導入AI的能力，並使五角大廈等機構能測試尖端科技。

華盛頓郵報（The Washington Post）今天報導，密特（MITRE）是由聯邦政府資助的非營利研究組織，自1950年代以來持續為美國軍方及情報單位提供技術產品。密特表示，這項與輝達的合作計畫可以改善聯邦醫療保險到稅收等各方面運作。

密特高級副總裁克蘭西 （Charles Clancy）指出，「政府效率低下，官僚主義，需要很長時間才能完成工作…這是宏偉的願景，就是我們如何使醫療保險擁有永續性到讓民眾更輕鬆地報稅等」。

這項AI計畫是拜登政府全面推動的系列作為之一，以確保美國保持AI領先地位。拜登去年10月簽署行政命令，要求聯邦機構加快研究及導入AI，因為中國正在努力迎頭趕上。

報導指出，密特超級電腦將設在維吉尼亞州阿什本，預計今年稍晚啟動運作。

密特是冷戰初期由美國國防部資助的研發中心網絡的一環，1958年從美國麻省理工學院的實驗室分離。這個網絡還包括蘭德公司（Rand Corporation）及位於伊利諾斯州的費米國家加速器實驗室（Fermi NationalAccelerator Laboratory）。

幾十年來，密特一直是五角大廈及美國情報機構的監視、通訊及網路安全科技供應商。密特前首席執行長2020年向富比世雜誌描述他們的研究範圍時說，「我們遠遠超出了人們一般所說的IT範疇」。

根據報導，密特旗下的計畫包括能破解智能手錶的原型工具，及為聯邦調查局開發的軟體，可以從嫌犯在社群網站上的手部照片中取得指紋。

密特近期的其他計畫包括對抗GPS干擾的科技、對北極永凍土病原體的研究，以及為美國海軍設計的海上自主操作的小型無人機。

密特的資助機構包括國防部、國土安全部、商務部、財政部、國稅局、聯邦航空總署及社會安全局。密特旗下有9000名員工，比任天堂公司或Airbnb還多，2022年的營收為22億美元。

克蘭西表示，這台超級電腦將採用256個輝達繪圖處理器（GPU）。這相當於一台小型超級電腦。田納西州的超級電腦Frontier的速度全球最快，擁有3萬7888個GPU。臉書（Facebook）母公司Meta有意打造一台擁有35萬個GPU的超級電腦。

他說，所有資助密特的聯邦機構都將能夠使用這個AI「沙盒」。AI是解決廣泛問題的工具。「美國軍方需要弄清楚如何指揮及管制。我們需要了解加密貨幣市場如何影響傳統銀行業……這些就是我們想要解決的問題」。

這項合作案也讓輝達在AI熱潮下再下一城。

輝達聯邦副總裁羅賓斯（Anthony Robbins）表示，AI沙盒可以幫助美國政府保護基礎設施免受網路威脅及協助國稅局打擊詐欺行為，也能幫助其他機構推出聊天機器人及數位助理等任務。

密特及輝達這項AI計畫是自拜登發佈AI行政命令以來的系列倡議之一。矽谷巨頭、國防承包商及大學都在爭取這些AI合約。

國防承包商博思艾倫諮詢公司（Booz Allen）高級副總裁季默（Graham Gilmer）也向國防部和其他聯邦機構提供AI產品，他表示，自拜登政府發布行政命令以來，大量活動開展，整個政府導入這些AI科技的時間，可能會持續十年。

他說：「我們知道，這無疑是所有政府都必須做出的重大改變」。

其他聯邦AI計畫也是進行式。美國國家科學基金會與亞馬遜、谷歌、開發聊天機器人ChatGPT的美國AI公司OpenAI及國防先進研究計畫局等機構合作，於1月啟動AI研究計畫。

美國國防部則組「利馬工作小組」（Task ForceLima），負責研究生成式AI的軍事應用。此外，美國國家標準暨技術研究院（NIST）也成立了美國AI安全研究所，結合產業的想法研究AI風險。