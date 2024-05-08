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美前財長: 強勢美元是好事！支撐美債需求 助美為財政赤字融資

經濟日報／ 編譯季晶晶／綜合外電
前美國財長、現經營私人投資公司Liberty Strategic Capital的梅努欽認為強勢美元是好事。路透
前美國財長、現經營私人投資公司Liberty Strategic Capital的梅努欽認為強勢美元是好事。路透

美國財長梅努欽周二受訪表示，美元強勢給了美國優勢，有利於為政府龐大的財政赤字融資，但呼籲11月總統大選的贏家採取新舉措控制聯邦債負。

被問及美元走強是否對美國有利，梅努欽表示：「我認為這是一件好事。美元是世界儲備貨幣，這使我們能夠為這些非常龐大的赤字提供資金。」

過去12個月，美元兌日圓匯價飆升約13%，兌其他主要貨幣漲幅軟小。隨著時間推移，人們對美元可保值的信心，協助支撐對美國公債的需求。  

目前經營私人投資公司Liberty Strategic Capital的梅努欽說，美元會繼續成為儲備貨幣，但美國有責任讓財務狀況恢復正常，無論誰成為下一任美國總統，都該與參眾兩院合作解決預算赤字問題。

無黨派的國會預算辦公室2月預估，到2034年，赤字將從今年的1.58兆美元膨脹到2.56兆美元。

美國 財務 貨幣

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