美前財長: 強勢美元是好事！支撐美債需求 助美為財政赤字融資

前美國財長梅努欽周二受訪表示，美元強勢給了美國優勢，有利於為政府龐大的財政赤字融資，但呼籲11月總統大選的贏家採取新舉措控制聯邦債負。

被問及美元走強是否對美國有利，梅努欽表示：「我認為這是一件好事。美元是世界儲備貨幣，這使我們能夠為這些非常龐大的赤字提供資金。」

過去12個月，美元兌日圓匯價飆升約13%，兌其他主要貨幣漲幅軟小。隨著時間推移，人們對美元可保值的信心，協助支撐對美國公債的需求。

目前經營私人投資公司Liberty Strategic Capital的梅努欽說，美元會繼續成為儲備貨幣，但美國有責任讓財務狀況恢復正常，無論誰成為下一任美國總統，都該與參眾兩院合作解決預算赤字問題。

無黨派的國會預算辦公室2月預估，到2034年，赤字將從今年的1.58兆美元膨脹到2.56兆美元。