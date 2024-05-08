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原油、黃金期貨收跌 EIA調降今年全球石油需求成長預估

經濟日報／ 編譯葉亭均／綜合外電
路透
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國際油價周二（7日）小幅收低，有跡象顯示供應憂慮有所緩解，不過地緣政治緊張局勢仍為油價提供支撐；金價收跌，交易員仍聚焦聯準會降息路徑。

油價小跌

布蘭特原油7月期貨收低0.17美元，跌幅0.2%，結算價報每桶83.16美元；西德州原油（WTI）6月期貨收低0.10美元，下跌0.1%，結算價報每桶78.38美元。

WTI盤中大部分時間震盪後最終收於每桶78美元上方，油價在約78.15美元的100日移動均線處獲得支撐。此外，中東緊張局勢也在午後提振了油價，因為以色列戰時內閣一致拒絕了哈馬斯接受的停火提議。

美國能源資訊局（EIA）周二上調對今年世界石油和液化燃料產量的預測，並調降需求預測，顯示市場供應充足，而此前的預測顯示供應不足。

EIA預期，今年全球石油和液化燃料消費量將成長每日92萬桶，達到每日1.0284億桶，略低於EIA在4月份更新的STEO中預測的每日95萬桶增幅。

另據能源經紀公司StoneX的分析，目前的庫存數據顯示，已開發經濟體的原油和石油供應量比預測高出每日110萬桶。

StoneX分析師Alex Hodes周二在給客戶的信中寫道：「全球庫存仍處於增加階段，而且最近還在加速增加。」

另一方面，俄羅斯副總理諾瓦克周二澄清，石油輸出國組織與盟國（OPEC+）沒有討論過增加石油產量的問題。

金價收跌

現貨金價下跌0.4%，報每英兩2,314.10美元。美國黃金期貨收低0.3%，報每英兩2,324.2美元。

Kitco高級市場分析師Jim Wyckoff表示：「我們今天在黃金和白銀市場看到的是周一上漲之後的一般價格修正，這並不出乎意料。」

數據顯示，中國央行連續第18個月積累黃金，儘管金價處在高檔，但仍增加了6萬金衡英兩的儲備。

其他方面，現貨白銀下跌0.5%，至每英兩27.30美元。白金漲2.7%，報980.25美元；鈀金下跌0.7%，報971.00美元。

油價 金價 黃金

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