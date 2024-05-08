市場預期降息心理鼓舞 歐股收高
投資人對於歐洲中央銀行（European Central Bank）6月可能降息的樂觀情緒增強，加上市場預期美國聯邦準備理事會（Fed）今年降息的樂觀心理持續吹向交易大廳，歐洲股市主要指數今天收高。
法新社報導，美國3日公布4月新增就業數據遠不如預期，加上企業財報季表現強勁，以及聯準會（Fed）主席鮑爾（Jerome Powell）針對利率前景一番令人安心的發言，成為近幾週來推升股市攀漲的動力。
倫敦FTSE 100指數上揚100.18點或1.22%，收8313.67點。
法蘭克福DAX指數勁揚254.84點或1.40%，收18430.05點。
巴黎CAC 40指數上漲79.04點或0.99%，收8075.68點。
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