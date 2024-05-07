美股早盤揚、蘋果俏 台積ADR與Nvidia卻逆勢下跌
美國4月就業數據遜於預期，強化聯準會（Fed）將在今年稍晚降息的預期，美股三大指數周一（6日）收在逾三周高點後，周二（7日）早盤續揚。
道瓊上漲0.1%，標普500漲0.2%，那指漲0.1%，費半漲0.2%，但台積電ADR跌1%。
輝達（Nvidia）下挫0.8%，億萬富豪投資人朱肯米勒（Stanley Druckenmiller）受訪表示，人工智慧（AI）短期可能衝過頭了，他已減碼手上的輝達持股。此外，外媒傳出蘋果正在研發自家的AI晶片，也傷害輝達股價。
蘋果早盤走高1.3%，該公司預料7日稍晚將發布新iPad。另外，據傳有數家私募股權公司，考慮收購居家健身器材大廠派樂騰（Peloton），激勵派樂騰跳漲逾10%。
特斯拉4月陸製電動車銷量年減18%，促使股價走低2.4％。
迪士尼重挫8%，該公司串流娛樂部門意外出現獲利，但傳統的電視和電影部門表現遜色，壓抑股價。
據倫敦證交所集團（LSEG）的利率機率應用程式，交易員目前估計，Fed年底前將降息45個基點（略低於兩碼），首次降息可能在9月，第二次在12月。
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